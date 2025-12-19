Hermanas Benítez son las campeonas sudamericanas de Bádminton en dobles en Bucaramanga

El bádminton peruano vuelve a hacer historia. En el marco del XX Torneo Sudamericano Adulto y el XXI Torneo Sudamericano Juvenil, disputados en Bucaramanga, Colombia, las hermanas mellizas Catalina y Miranda Benítez Flores, integrantes de la selección peruana, se consagraron campeonas sudamericanas en la categoría Sub-11, al conquistar la medalla de oro en la modalidad de dobles.

La final, disputada ante la dupla de Brasil, fue un encuentro de alta intensidad y exigencia técnica. Con solidez, coordinación y gran temple competitivo, las deportistas peruanas se impusieron en dos sets consecutivos, confirmando su notable evolución y posicionándose como una de las principales promesas del bádminton sudamericano en su categoría.

El desempeño peruano no se limitó a la modalidad de dobles. Catalina Benítez también obtuvo la medalla de plata en la modalidad individual Sub-11, tras una final nuevamente frente a Brasil. El partido fue parejo y de alto nivel, con parciales de 21-17 y 21-17, resultado que evidencia su crecimiento competitivo y su capacidad para disputar finales internacionales.