Fuerzas Armadas fortalecen capacidad operativa en seguridad ciudadana con donación de EE.UU.

Se trata de 20 carpas de despliegue rápido que fortalecerán las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad.

(Lima 19 de diciembre 2025).- Las Fuerzas Armadas del Perú refuerzan su capacidad operativa para su apoyo en seguridad ciudadana gracias a la donación de 20 carpas DLX ASAP-18 tipo refugio de despliegue rápido, junto con sus respectivos equipos de reparación, por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, valorizadas en US$ 327,000.

Estos refugios serán utilizados como puestos de campaña de las Fuerzas Armadas durante las declaratorias de emergencia en Lima y Callao en apoyo a las acciones de la Policía Nacional, permitiendo una respuesta inmediata ante labores de seguridad y vigilancia.

La donación incluyó también capacitación especializada para el personal designado de las instituciones armadas, impartida por técnicos de la empresa fabricante, garantizando un uso eficiente de los equipos.

Mediante la Resolución Ministerial 01870–2025, el Ministerio de Defensa aceptó formalmente la donación y dispuso que los bienes se empleen exclusivamente en acciones vinculadas a la seguridad ciudadana.

El acto de entrega se realizó en el Cuartel General del Ejército, en San Borja, con la participación de las tres instituciones armadas. El Ejército coordinó la logística para facilitar el desarrollo de la capacitación, incluyendo el traslado de carpas, control de acceso del personal y apoyo operativo necesario.

Con esta acción, el Ministerio de Defensa reafirma el fortalecimiento de la cooperación bilateral con los Estados Unidos de América y el compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad y el bienestar de la población.