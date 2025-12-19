Fuera corruptos del Mercado de Frutas

Este 30 de diciembre dictan sentencia en el caso seguido al administrador Willy Cuadros para quien la Fiscalía pidió 15 años de cárcel por el delito de extorsión agravada.

Este 30 de diciembre la crisis administrativa que vive el Mercado de Frutas puede llegar a su fin y todo depende del juez Jihmy Santa Cruz, qué dictará sentencia en el caso seguido al administrador, Willy Cuadros Bonilla, para quien el Ministerio Público pidió 15 años de cárcel por el delito de extorsión agravada.Desde las 8 de mañana unos 300 mayoristas llegaron a los exteriores del juzgado en el cruce del Jr. Miroquesada y la Av. Abancay para hacer sentir su voz de protesta ante el tiempo transcurrido con Cuadros Bonilla manejando los millones de soles que ingresan a las áreas del mercado.

“Este 30 de diciembre mientras todos se alisten para recibir el año nuevo nosotros estaremos esperando que el juez Jimmy Santa Cruz haga justicia de verdad y saque a los corruptos del Mercado de Frutas”, dijo una comerciante.

EL ADMINISTRADOR Y LA CONGRESISTA

El administrador Willy Cuadros Bonilla está en el cargo más de 20 años pese a las denuncias en su contra e investigaciones policiales que lo han vinculado con organizaciones criminales.

El monto que se generó por la venta de frutas en el mercado, según un peritaje contable, es de 147 millones de soles, afirman los comerciantes y ante ello quieren saber qué se hizo con el dinero y dónde está.

Esta cifra también se apoya en una afirmación del comerciante y exintegrante de la Comisión Temporal de Administración (CTA), Wilfredo Arana, en relación a que al mercado ingresan entre S/ 20 y S /25 mil diarios. Además apuntan a que las autoridades como el alcalde de La Victoria no ha hecho nada en este caso. De otro lado recordemos que la congresista Kira Alcarraz recorrió el Mercado de Frutas acompañada de el alcalde Rubén Cano y de Willy Cuadros Bonilla.

LOS INTOCABLES

Resulta extraño que el Mercado de Frutas continúe casi igual a como cuando estalló el caso de Los Intocables Ediles, organización criminal dirigida por el exalcalde Elías Cuba (en prisión). Según un testigo protegido, el exburgomaestre recibía una bolsa de 60 mil soles de la administración del Mercado de Frutas.