EsSalud llama a usar mascarilla ante casos de influenza A (H3N2) en Lima

EsSalud refuerza medidas preventivas tras confirmarse dos casos de H3N2 subclado K en la capital y pide precaución de cara a las fiestas de fin de año.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) pidió a la población usar mascarilla si presenta síntomas respiratorios, luego de que el Ministerio de Salud emitiera una alerta epidemiológica nacional por influenza estacional A (H3N2) subclado K. La medida surge tras confirmarse un par de casos en Lima, a pocos días de las celebraciones de fin de año que suelen generar aglomeraciones.

Medidas conocidas que siguen vigentes

Las recomendaciones de EsSalud no son nuevas pero la institución insiste en reforzarlas. El lavado frecuente de manos con agua y jabón encabeza la lista. También se debe mantener distancia de personas con síntomas respiratorios y usar mascarilla tanto si se tienen síntomas como si se va a estar cerca de alguien enfermo.

La institución también insta a evitar aglomeraciones y ventilar bien los espacios cerrados. Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar sigue siendo fundamental. EsSalud advierte sobre el uso innecesario de antibióticos, que solo deben emplearse ante sospecha o confirmación de infección bacteriana bajo indicación médica. La institución lanzó el lema «Actúa contra la influenza: pequeñas acciones para cuidarnos todos».

Los síntomas a vigilar

La tos puede extenderse hasta tres semanas, según EsSalud. Otros síntomas frecuentes son congestión nasal, fiebre alta entre 38 y 40 grados centígrados, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y malestar general. La institución pide a quienes no tengan síntomas evitar acudir innecesariamente a hospitales o centros de salud para no sobrecargar los servicios.

Vacunación cumplida y grupos prioritarios

EsSalud cumplió entre abril y diciembre con el ciclo de vacunación contra la influenza para su población asegurada. Ahora la inmunización se prioriza en niñas y niños menores de cinco años, gestantes, pacientes con comorbilidades y adultos mayores de 60 años, además del personal de salud.

La institución aclara que quienes ya recibieron la vacuna durante 2024 no necesitan volver a vacunarse. Para orientación sobre medidas preventivas, los asegurados pueden llamar a Línea 107, opción 0.