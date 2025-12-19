Home CINE EL DESCENSO

EL DESCENSO

DESCIENDE A LOS CONFINES DEL HORROR MÁS PURO, INTENSO Y AUTÉNTICO

UN CLÁSICO DEL TERROR CONTEMPORÁNEO REGRESA A CINES EN SU 20 ANIVERSARIO

01 DE ENERO

A 20 años de consagrarse como hit del horror slasher de supervivencia protagonizado por una tropa de mujeres rudas combatiendo a un grupo de neandertales subterráneos ciegos y muy hambrientos, EL DESCENSO (The Descent) vuelve a los cines en gloria y majestad, estilizada en 4K y más sangrienta que nunca. Dirige un artesano de género, el británico Neil Marshall.

En EL DESCENSO lo que prometía ser una expedición terapéutica de amigas a las cavernas, se convierte en una pesadilla luego que un derrumbe deja al grupo atrapado bajo tierra. Lo que viene es la lucha desesperada de seis chicas por sobrevivir, a los depredadores subterráneos (los “crawlers”) y a ellas mismas, pues abajo en la penumbra comienzan a emerger traumas, culpas y rencores.

Tras su estreno en 2005, EL DESCENSO obtuvo reconocimiento inmediato en la taquilla: recaudó más de 57 millones de dólares en todo el mundo, veinte veces su presupuesto original. La crítica también le otorgó elogios: con un puntaje del 87 % en el agregador Rotten Tomatoes, fue descrita como “una película claustrofóbica, apasionante, con dirección precisa y actuaciones sólidas de su elenco femenino”. 

Dirigida por Neil Marshall (HellboyDoomsday), la restauración a 4K de EL DESCENSO supone una re-contextualización técnica imprescindible. Gracias a su cuidadoso diseño de producción —cuevas construidas artesanalmente, texturas de roca realistas, iluminación mínima de origen natural— y al uso de efectos prácticos en lugar de CGI, la película hoy ofrece una experiencia visual y sonora enriquecida. El formato en alta definición realza la profundidad de las sombras y la oscuridad de este inframundo poblado por criaturas letales, entregando una sensación inmersiva indistinguible en su lanzamiento original.

Este verano los espectadores locales tendrán la oportunidad de volver a sumergirse en una de las experiencias más intensas —y celebradas— del cine de terror contemporáneo con el reestreno en 4K de EL DESCENSO

Desde el 1 de enero solo en cines. 

Salvaje y apasionante” – Roger Ebert

Terror a toda velocidad” – New York Times

“Un espectáculo espeluznante y sangriento” – Detroit News

“Macabra y absorvente” – BBC News

FICHA TÉCNICA

Título Original: The Descent 

País: Inglaterra

Idioma: Subtitulada y doblada al español

Duración: 100 minutos

Género: Horror

Año: 2005

Dirección: Neil Marshall

Reparto: Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid

SinopsisSeis amigas se reúnen en una zona montañosa apartada para emprender una expedición a las cavernas. Pero cuando un desprendimiento de rocas las atrapa en las profundidades, lucharán por buscar un escape alternativo mientras son perseguidas por una raza de hambrientos depredadores.

