Desde Ecuador anuncian que Michael Hoyos jugará por Universitario en la temporada 2026

Michael Hoyos no continuará en Independiente del Valle. El delantero de 34 años cerrará su ciclo en el club negriazul y seguirá su carrera en Universitario de Deportes de Perú, en un movimiento que marca uno de los traspasos más relevantes del cierre de temporada en la región, señala el portal eldiario.ec de Ecuador.

Tras conquistar la LigaPro, Javier Rabanal decidió no extender su vínculo con IDV y aceptó una propuesta del fútbol peruano. El entrenador español apostó por rodearse de futbolistas de confianza y Hoyos es uno de ellos. El atacante se desempeñó como capitán, referente ofensivo y una de las piezas más determinantes del plantel campeón. Su contrato finaliza tras el partido ante Barcelona este domingo, lo que facilitó la negociación.

Desde Perú, las señales fueron claras. En las últimas horas circuló una imagen del jugador con la indumentaria de Universitario, lo que confirmó que el acuerdo está prácticamente cerrado y solo resta el anuncio oficial. Varios aficionados compartieron en X (antes Twitter) una imagen del jugador con la indumentaria crema.

Hoyos también empezó a marcar distancia con Independiente del Valle. El miércoles pasado reconoció públicamente que su etapa en Sangolquí llegó a su fin, aunque evitó confirmar su próximo destino de manera directa. Su arribo al club crema se entiende como una apuesta deportiva sólida, con un entrenador que conoce su perfil y confía en su liderazgo dentro y fuera del campo.

En Universitario, Hoyos llegará como refuerzo de jerarquía. El club peruano apunta a sostener protagonismo local y mejorar su rendimiento internacional, y ve en el atacante una solución inmediata en ataque.