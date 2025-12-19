Costa 21 cierra su calendario con: “Gran Tonazo de Fin de Año” frente al mar

Constituído en el venue más importante del Perú, Multiespacio Costa 21 presenta por primera vez el “Gran Tonazo de Fin de Año” a realizarse el 31 de diciembre en sus amplias y cómodas instalaciones de la Costa Verde.

El “Gran Tonazo de Fin de Año” en su primera edición frente al mar tendrá como protagonista al género más representativo en la actualidad de nuestro país: la cumbia y para ello se ha estructurado una cartelera de primera con un cuarteto de grandes orquestas.

La faraona de la cumbia, “Marisol y la Magia del Norte” encabeza este line up, quien pronto lanzará un nuevo feat con Tony Rosado y que cantará sus clásicos “La escobita”, “Hay niveles”, “Solterita” entre otros . A continuación se suma la presencia de “La Única Tropical” una de las orquestas revelación que acaba de estrenar su nuevo single “Enamorados” y tocará su hit “Tattoo”. A continuación se dará la reaparación en vivo de las agrupaciones norteñas “Armonía 10 ” de Walter Lozada con sus clásicos “El cervecero” y “Lágrima por lágrima” ; y “Los Caribeños de Guadalupe” que actualmente tienen una colaboración con Pamela Franco llamada “Mil amores”.

Los tickets para este gran evento frente al mar de San Miguel, ya se encuentran disponibles con un 20% de descuento con cualquier medio de pago en la plataforma de Teleticket con zonas y precios al alcanze de todos los bolsillos.

Box Platinum: s/.2787

(10 personas)

Box Platinum Individual:s/.279

Vip: s/.157

@costa21of

@boletoshowperu