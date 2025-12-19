Consejero de Sunedu defiende su designación y denuncia intereses políticos en la institución.

Alza su voz. El Dr. Vicente Espinoza Santillán, miembro del Concejo Directivo de la Sunedu en representación del Ministerio de Educación, preciso que su designación en ese cargo, por tres años, se ajusta a ley y está en concordancia con el artículo 17 de la Ley Universitaria, por lo que considera que las acusaciones en su contra carecen de sustento.

Además, agregó, el informe N° 00276-2025-MINEDU/SG-ORH señala y sustenta que él cumple con todos los requisitos profesionales y técnicos para esta designación.

Al Dr. Espinoza se le señala como el hombre de confianza del Presidente José Jerí “Nada más equivocado, con el Presidente Jerí solo nos hemos reunido por cuestiones institucionales ya que soy decano del colegio de abogados de Lima Sur y presidente de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del País” subraya Espinoza quien afirma que no tiene mayor vinculación ni personal, ni partidaria con el presidente Jerí.

Sobre las supuestas contrataciones de familiares suyos en Sunedu, Espinoza refirió que efectivamente su suegro trabajo en la institución, pero fue contratado por su experiencia en gestión y la docencia universitaria; pero que trabajo antes de que el ingresará como funcionario a la Sunedu. Remarco que no tiene ningún parentesco con otras personas que se han vinculado a este tema.

Sobre las contrataciones de profesionales, miembros del Colegio Abogados de Lima Sur, Vicente Espinoza señala que, en esa institución, existen más de 2,500 abogados inscritos y en los Colegios de Abogados del Perú que preside existen más de 200,000 abogados inscritos, bajo esa lógica pregunta, ¿ningún abogado podría contratar con el Estado a través de SUNEDU por mi condición de decano y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú?

Para el Dr. Espinoza todas estas denuncias y afán por enrarecer el ambiente en la Sunedu está relacionado con la próxima elección del nuevo superintendente, donde queda evidenciado que hay muchos sectores en pugna, vinculados a universidades privadas y otros que dirigen asociaciones de universidades, que contrariamente a lo que señalan sus voceros, sus miembros han brindado su respaldo a la gestión que desarrollo el Dr. Manuel Castillo Venegas.