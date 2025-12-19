Conmebol confirmó fechas y horarios de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús

Los elencos de Flamengo de Brasil y Lanús de Argentina, ya conocen cuándo jugarán por la Recopa Sudamericana. La Conmebol confirmó fechas y horarios para los partidos entre ambos clubes que buscarán otro título internacional, en una temporada 2025, que les permitió saborear el éxito en sus finales ante Palmeiras y Atlético Mineiro respectivamente.

El primer partido se disputará en Argentina. Está programado para el próximo jueves 19 de febrero del 2026 a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Ciudad de Lanús. El compromiso de vuelta se jugará la siguiente semana, el jueves 26 del mismo mes. En esa ocasión, Flamengo será local en el Maracaná a las 7:30 p.m. (hora peruana).

Recordemos que el “Mengao” se consagró campeón de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 a Palmeiras en la gran final en el Estadio Monumental de Lima. Por otro lado, Lanús consiguió quedarse con la Copa Sudamericana al imponerse en penales 5-4 ante Atlético Mineiro de Brasil en el estadio “Defensores del Chaco” de Asunción.