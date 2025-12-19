Cantante nacional Geraldine lanza canción “Preciosa Navidad” (VIDEO)

La cantante nacional Geraldine Reaño presentó su tema Preciosa Navidad, con el cual transmite un mensaje de unión familiar y paz. El videoclip lo grabó en Nueva York y se estrenará el sábado 20 de diciembre. La composición es de Walter Salazar Antón, conocido porque compuso temas a Grupo 5, Agua Marina y Armonía 10.

“Con Preciosa Navidad habla de la familia, de la unión con nuestros seres queridos y la paz. Es la época del año que a muchos nos gusta, porque es color, luces, familia, unión. Yo radico en Nueva York, y como peruana, muchas veces estas fiestas las pasé triste porque estaba lejos de mi familia; aun así, en mi corazón decía que la Navidad era preciosa”, comentó.

Geraldine tiene 20 años dedicada al mundo artístico como animadora infantil; sus referentes fueron las animadoras de Nubeluz y en nuestro país trabajó con Janet Barboza en sus caravanas musicales.

La cantante tiene cinco composiciones que pronto subirá a sus plataformas digitales; a todos sus temas les hará un videoclip para el 2026.

“Comenzamos haciendo el videoclip de Preciosa Navidad; luego haré lo mismo con las canciones: Geraldine llegó, Felicidades, Te amo mamá, Que bella es la vida. Y es que además de la animación infantil, otra de mis pasiones es la música”, añadió Geraldine.

Asimismo, piensa poner sus temas en las plataformas digitales así como en su canal de YouTube cuando tenga los videoclips.

«Sí, tengo proyectado difundirlo por Spotify y Apple Music. Los temas son Geraldine llegó, Felicidades, Te amo mamá, Qué bella es la vida y el video de Preciosa Navidad se estrenará el 20 de diciembre», añadió.