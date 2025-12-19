ATU planea integrar buses rojos con el tren Lima-Chosica y pide carriles exclusivos bajo viaductos de Javier Prado

La ATU propone que los viaductos de Javier Prado incluyan carriles para buses y busca conectar servicios con el futuro tren a Chosica.

David Hernández, presidente del Consejo Directivo de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), confirmó que su institución fue consultada sobre el proyecto de tres viaductos en la avenida Javier Prado. La ATU propuso que la parte baja incluya carriles exclusivos para buses rojos con puerta izquierda, que funcionarían como el Metropolitano en la vía central. Hernández señaló que la municipalidad ha sido receptiva, aunque persiste la preocupación vecinal de que los viaductos privilegien el transporte particular. La autoridad verificará que el proyecto no afecte la futura Línea 4 del Metro.

Estaciones cerradas por falta de buses

Sobre las estaciones del Metropolitano en Lima Norte que no funcionan, Hernández explicó que la ampliación se realizó sin buses adicionales. «La falta de vehículos impediría la eficiencia de la operación. Si abrimos todas las estaciones, los buses demorarían mucho más tiempo», señaló. Por eso solo se abrieron estaciones estratégicas.

La ATU necesita 60 buses nuevos. Desde 2024 contactaron con el Banco Mundial para obtener un crédito de 100 millones de dólares destinado a la compra de buses y al mantenimiento del Metropolitano. Solo faltan resolver temas administrativos del desembolso. El préstamo estaba previsto para finales de este año pero se retrasó.

Interconexión con tren a Chosica

Hernández respaldó el tren Lima-Chosica porque la Línea 2 solo llega hasta Ate. La ATU previó la interconexión con transporte público convencional, corredores y la Línea 1 en la estación Presbítero Maestro. El objetivo es llevar servicios hacia las estaciones del tren para que los pasajeros continúen su viaje.

La ATU también planteó que la Nueva Vía Expresa Grau permita el paso de vehículos con puerta izquierda de los corredores. Esto haría más eficientes los viajes desde San Juan de Lurigancho hacia la avenida Brasil. Hernández descartó suspender operaciones por mantenimiento: «Jamás. Imposible. El sistema se tiene que arreglar mientras siga trabajando».