Atacan a balazos casa de regidora de San Juan de Miraflores

Delincuentes dispararon contra vivienda donde residen los abuelos de la autoridad edil. La Policía investiga el hecho que habría ocurrido por confusión.

Desconocidos atacaron a balazos la vivienda de Andrea Isabel Huamaní Ancusi, regidora de San Juan de Miraflores, ubicada en Los Laureles, Pamplona Alta. La autoridad municipal señaló que el atentado fue producto de una confusión, ya que los atacantes buscaban a otra persona. En la casa viven sus abuelos, quienes no tienen vínculos con actividades ilícitas.

El ataque y la huida

Testigos relataron que entre dos y tres hombres llegaron al inmueble. Los sujetos revisaron la ventana y la puerta antes de disparar varias veces. Luego huyeron sin dejar rastro.

«Esta es la casa de mi abuelo, ha sufrido un atentado. Al parecer, según manifiestan los vecinos, fue una equivocación, porque han estado buscando una persona llamada Isaac y un lugar donde juegan cartas. En el domicilio de mi abuelo, no juegan cartas y tampoco hay ni una persona que se llama Isaac», declaró Huamaní Ancusi a RPP.

La puerta del inmueble quedó con varios orificios por los disparos. Los policías encontraron más de tres casquillos de bala en los exteriores de la vivienda.

Amigo de la regidora resultó herido

Un amigo que acompañaba a la regidora se adelantó hasta la casa. En ese momento, los delincuentes lo interceptaron. Le robaron su celular y su billetera.

Los atacantes también lo agredieron físicamente. El hombre fue llevado a un centro médico para recibir atención.

Investigación policial en marcha

La Policía Nacional abrió las diligencias para esclarecer el caso. El ataque ha generado alarma entre los vecinos del sector. La preocupación aumenta porque la víctima es una autoridad municipal.

Este hecho evidencia el clima de inseguridad que afecta a los distritos del sur de Lima. Los ataques con armas de fuego se han vuelto recurrentes en zonas como Pamplona Alta. Las autoridades deberán determinar si realmente se trató de una confusión o si existen otros móviles detrás del atentado.