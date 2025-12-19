Asesinan a regidora en chocolatada navideña en La Libertad

La regidora Elena Rojas Alcalde fue atacada a balazos mientras repartía juguetes a niños. Siete personas resultaron heridas, cuatro de ellas menores.

Los disparos interrumpieron la celebración infantil y convirtieron una chocolatada navideña en una escena de terror. Elena Rojas Alcalde, regidora de Chicama en la provincia de Ascope, fue asesinada a balazos la tarde del jueves 18 de diciembre durante un evento organizado en el centro poblado de Sausal. La autoridad municipal repartía juguetes cuando varios hombres armados llegaron en motocicleta y la atacaron de manera directa. El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 p.m. y dejó siete heridos, entre ellos cuatro menores con edades entre 7 y 13 años.

Una regidora bajo amenaza

Rojas Alcalde, contadora pública egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, pertenecía a las filas del Partido Aprista. Llegó a la municipalidad por el Movimiento Regional Fortaleza Perú tras militar en Alianza por el Progreso hasta 2021. La regidora ya había sido blanco de un atentado el 12 de diciembre de 2023, cuando delincuentes colocaron un artefacto explosivo debajo de su camioneta frente a la Municipalidad Distrital de Chicama durante una sesión oficial.

Paul Acevedo, periodista del medio independiente Investiga de La Libertad, señala la falta de acción tras las amenazas previas. «Ha pasado aproximadamente un año desde esas amenazas y ahora ocurre este asesinato durante una chocolatada. Es un dato que no se puede dejar de lado», afirma. Días después del atentado de 2023, la Policía capturó a dos integrantes de la banda criminal ‘Los pequeños traviesos de Casa Grande’, quienes confesaron haber colocado los explosivos.

Investigaciones y millonarios contratos

La regidora venía investigando a las autoridades de Ascope y el escándalo de LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C., cuya titular es Lucero Coca Condori, de 23 años. El caso fue revelado por el programa Panorama, que dio cuenta de millonarias adjudicaciones otorgadas durante la gestión de César Acuña en el Gobierno Regional de La Libertad. «Era una regidora de oposición y estaba fiscalizando. Todavía no se puede afirmar con certeza por qué la mataron, pero el antecedente de las amenazas es clave para la investigación», afirma Acevedo.

Chicama es un distrito ubicado a 40 minutos de Trujillo donde Ascope registra altos índices de violencia y extorsión. El periodista denuncia la impunidad: «La Policía no logra capturar a los responsables. Se repite el mismo patrón: anuncios, comunicados, pero sin resultados concretos. Los cabecillas nunca caen». Este asesinato es el segundo ataque mortal contra una autoridad en La Libertad en 2024.