Trágico accidente en Jicamarc: mueren esposos tras ser impactados por camión fuera de control en Lurigancho-Chosica

Dentro del vehículo se encontraban Norma Griselda Arias (55) y Edgar Camavilca Paucar (57), quienes fallecieron en el acto tras el impacto. Su hijo, Junior Omar Camavilca (21), fue rescatado con vida y trasladado al hospital del distrito

Edgar Camavilca Paucar y su esposa Norma Carhuaricra Arias murieron la noche del último martes luego de que un camión de carga pesada, presuntamente fuera de control, impactara contra la minivan en la que se encontraban estacionados en la avenida Unión del Cerro Camote, en la zona de Jicamarca, distrito de Lurigancho-Chosica.

Según información policial, la pareja retornaba de una actividad en San Juan de Lurigancho cuando el vehículo pesado, que circulaba a excesiva velocidad, colisionó primero contra una combi y posteriormente contra la unidad de los esposos. El impacto provocó que la minivan se volcara y terminara destruida tras chocar contra un poste.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Vitarte; sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

El camión de carga descendía a gran velocidad por esta avenida, pero perdió el control e impactó primero contra una combi situada una cuadra antes del lugar del evento principal. Recorrió varios metros y finalmente chocó contra una miniván detenida a un costado de la vía, donde estaba toda una familia.

Impactante accidente en Ate: pareja de esposos fallece tras ser arrollados| Fuente: Latina Noticias

Dentro del vehículo se encontraban Norma Griselda Arias (55) y Edgar Camavilca Paucar (57), quienes fallecieron en el acto tras el impacto. Su hijo, Junior Omar Camavilca (21), fue rescatado con vida y trasladado al hospital del distrito con lesiones consideradas de gravedad.

Familiares de las víctimas explicaron que la miniván estaba detenida durante unos minutos porque Edgar Camavilca requería aplicarse gotas en el ojo después de una cirugía de la vista, por lo que eligieron estacionarse a un lado de la vía. Sin embargo, nunca imaginaron que a los segundos serían impactados por este camión que pasaba a alta velocidad.

Las cámaras de seguridad registraron imágenes contundentes que muestran cómo los ocupantes de la miniván salieron despedidos debido a la fuerza del choque. Los vecinos se movilizaron de inmediato para auxiliar a las víctimas, pero la pareja ya no presentaba signos vitales

El camión continuó su recorrido, colisionó con una segunda combi y siguió por ocho cuadras antes de chocar contra la berma central y un poste. Mario Cassani Escobar (43), el conductor del camión, resultó herido y fue internado bajo custodia policial a la espera del avance de las investigaciones.

Hasta el momento, se desconoce las causas del accidente, pero las cámaras de seguridad serán claves para conocer qué pasó segundos antes.

Por el momento, la vía se mantiene cerrada, por lo que los conductores deben tomar sus precauciones. La pareja tenía cinco hijos, quienes piden justicia.