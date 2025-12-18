Tiburcio defiende ascenso de Revoredo a general: «Nunca lo reconocieron por enfrentamiento armado»

El ministro del Interior justificó la promoción excepcional del coronel basándose en sus 30 años de servicio y destacó un episodio violento en Huacho que nunca fue valorado

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, defendió el ascenso excepcional de Víctor Revoredo Farfán a general de la Policía Nacional del Perú. El funcionario argumentó que la promoción responde a tres décadas de servicio y destacó un enfrentamiento armado en Huacho que nunca recibió reconocimiento oficial. El gobierno formalizó el ascenso mediante la Resolución Suprema Nº 396-2025-IN por la causal de «acción distinguida».

Un ascenso que genera debate

Tiburcio rechazó cualquier cuestionamiento sobre el proceso de promociones en su cartera. El ministro aseguró en RPP que los ascensos se basaron en puntajes obtenidos durante la carrera policial de cada oficial. «Nadie puede objetar del trabajo que ha venido realizando a través de sus más de 30 años de servicios reales y efectivos», afirmó.

El titular del Interior enfatizó que el caso de Revoredo representa una deuda histórica. Según Tiburcio, el ahora general enfrentó un ataque armado en Huacho que lo convirtió en víctima de la delincuencia. Sin embargo, ese episodio nunca fue reconocido por las autoridades correspondientes.

«A través del tiempo, nunca se lo ha reconocido», subrayó el ministro. Agregó que el presidente de la República y el Comando policial evaluaron todo el proceso antes de aprobar el ascenso.

Trayectoria y nueva responsabilidad

Tiburcio destacó que el reconocimiento a Revoredo no se limita a su desempeño reciente. El ministro sostuvo que la promoción contempla toda su vida profesional y que tanto la Policía como la ciudadanía conocen su trabajo.

El gobierno anunció en noviembre la creación de la División de Investigación de Extorsiones. Esta unidad especial busca combatir el incremento de este delito en el país. Tiburcio designó a Revoredo, cuando aún era coronel, como jefe de esta división.

La elección se justificó por sus «más de 3 décadas de servicio en operaciones emblemáticas contra bandas nacionales y extranjeras». El ministro resaltó su liderazgo en unidades dedicadas a enfrentar el crimen organizado.

El caso de Franco Moreno Panta, otro oficial ascendido a general, también fue mencionado por Tiburcio. El ministro señaló que Moreno Panta ocupaba el primer puesto en el ranking de puntajes, lo que validaba su promoción sin cuestionamientos.