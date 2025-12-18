Selección Peruana Sub 20 Femenina ya conoce a sus rivales para el Sudamericano en Paraguay

La selección peruana Sub 20 Femenina, conoce ya a los rivales que enfrentará en la próxima edición del Campeonato Sudamericano, que se disputará en Paraguay. La Bicolor quedó emparejado con selecciones de alto nivel como Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia.

El certamen continental se desarrollará del 4 al 28 de febrero del 2026 en tierras guaraníes, y servirá como una importante prueba para el combinado bicolor, que buscará competir de igual a igual y seguir fortaleciendo su proceso formativo.

El Sudamericano Sub 20 Femenino reunirá a las mejores selecciones juveniles de la región y será una vitrina clave para el crecimiento de las futbolistas peruanas en el ámbito internacional. Con ello, Perú inicia la cuenta regresiva para afrontar un torneo exigente, con el objetivo de sumar experiencia y consolidar a su nueva generación de jugadoras.