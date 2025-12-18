PRODUCE impulsa inversión de US$122 millones para acelerar la innovación y elevar la productividad empresarial en el Perú

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) moviliza una inversión total de US$122 millones para fortalecer la innovación, el desarrollo tecnológico y la productividad empresarial en el país, a través del Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento, que será ejecutado por el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (ProInnóvate) y, a diferencia de operaciones anteriores, incorpora un enfoque más amplio y flexible hacia el desarrollo productivo, con una mayor asignación de recursos a regiones y un énfasis creciente en instrumentos reembolsables.

Cerca del 40 % de los recursos se orientarán al fortalecimiento productivo, lo que permitirá atender no solo proyectos de innovación desde cero, sino también la adopción y adaptación de tecnologías ya existentes, reduciendo barreras y acelerando impactos reales en las empresas. Asimismo, se reforzará el componente de garantías tecnológicas, destinando US$6 millones para facilitar el acceso al financiamiento y acompañar procesos de modernización tecnológica en las Mipyme.

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, destacó que esta inversión asegura la continuidad de la política pública de innovación en el país. Señaló que no solo fortalece la productividad empresarial en el corto plazo, sino que consolida a ProInnóvate como un instrumento estratégico del Estado, con capacidad de trascender los periodos de gobierno y brindar un apoyo sostenido a la innovación, el emprendimiento y la modernización productiva.

Esta intervención beneficiará a más de 135 mil Mipyme con potencial para invertir en innovación, así como a 5 mil emprendimientos innovadores, facilitando su inserción en nuevos mercados y la generación de empleo formal y de calidad.

Esta intervención estratégica se financia con un préstamo de US$100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una contrapartida nacional de US$22 millones, y tiene como objetivo cerrar brechas tecnológicas, dinamizar la inversión privada y acelerar la transformación productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) en todas las regiones del país.

Estructura del programa

El Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento se organiza en tres componentes estratégicos, que integran financiamiento, asistencia técnica y fortalecimiento institucional:

Inversión privada en innovación: orientada a innovación empresarial individual y colaborativa, compra pública innovadora, desafíos públicos y productivos, fondos regionales, garantías tecnológicas y fortalecimiento del ecosistema de innovación.

orientada a innovación empresarial individual y colaborativa, compra pública innovadora, desafíos públicos y productivos, fondos regionales, garantías tecnológicas y fortalecimiento del ecosistema de innovación. Capital emprendedor temprano: dirigido a emprendimientos innovadores y de base tecnológica, incubadoras, aceleradoras y fondos de capital de riesgo, con un retorno proyectado de entre 50 % y 70 %.

dirigido a emprendimientos innovadores y de base tecnológica, incubadoras, aceleradoras y fondos de capital de riesgo, con un retorno proyectado de entre 50 % y 70 %. Desarrollo productivo y modernización empresarial: enfocado en clústeres productivos, desarrollo de proveedores, digitalización empresarial mediante vouchers, fortalecimiento de servicios tecnológicos, institucionalidad regional y estudios especializados.

enfocado en clústeres productivos, desarrollo de proveedores, digitalización empresarial mediante vouchers, fortalecimiento de servicios tecnológicos, institucionalidad regional y estudios especializados.

Impulso sostenido a la innovación peruana

En más de 18 años de trayectoria, ProInnóvate ha financiado más de 8000 proyectos orientados a impulsar la innovación, modernizar los sectores productivos y transformar ideas en soluciones con impacto económico y social. Más del 40 % de los proyectos apoyados son liderados por mujeres y el 60 % ya se comercializa en mercados nacionales e internacionales.

Estas intervenciones han fortalecido las economías regionales mediante la contratación de proveedores locales y han demostrado una alta rentabilidad, con un retorno fiscal estimado de entre 6 y 7 dólares por cada dólar invertido, según estudios comparables en América Latina, reafirmando el compromiso de PRODUCE con un crecimiento productivo, competitivo e inclusivo.