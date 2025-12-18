Perú expulsa a más de 100 migrantes irregulares: la operación que terminó en crisis humanitaria en la frontera

Venezolanos y colombianos fueron trasladados desde Lima hasta Tumbes, pero Ecuador bloqueó su ingreso durante seis horas por cuestiones procedimentales

Más de cien extranjeros en situación migratoria irregular fueron expulsados del Perú en un operativo que evidenció las tensiones de las políticas migratorias regionales. La mayoría eran venezolanos, aunque también había colombianos. Todos fueron trasladados en ómnibus policiales desde Lima hasta el puente internacional de Aguas Verdes, en Tumbes, tras ser intervenidos en diversos puntos de la capital.

El megaoperativo en Lima

La operación se ejecutó en varios sectores de Lima Metropolitana. La Policía Nacional del Perú coordinó las intervenciones donde verificaron el estatus migratorio de los extranjeros. Ninguno logró acreditar su permanencia legal en territorio peruano. Las autoridades procedieron según la normativa vigente y organizaron el traslado masivo hacia la frontera norte.

El operativo forma parte de una estrategia del gobierno peruano para controlar la migración irregular. Sin embargo, el caso expone la falta de articulación entre países vecinos para manejar estos procesos.

Seis horas varados en la frontera

La expulsión reveló sus complicaciones cuando los migrantes llegaron al puente internacional que conecta Aguas Verdes con la provincia ecuatoriana de Huaquillas. Las autoridades policiales de Ecuador bloquearon su ingreso durante seis horas. La razón: los extranjeros debían cruzar por el Centro Binacional de Atención en Frontera presentando documentación, no por el puente de manera irregular.

La situación generó tensión y evidenció el limbo jurídico que enfrentan los migrantes expulsados. Después de coordinaciones entre ambos países, Ecuador permitió finalmente su paso. Los expulsados continuarían su trayecto hacia Colombia y Venezuela como destino final.

Testimonios y necesidades básicas

En el lugar, varios migrantes solicitaron asistencia básica. Pidieron agua y alimentos mientras esperaban resolver su situación. Sus testimonios reflejan la precariedad que atraviesan quienes son expulsados sin garantías claras de tránsito seguro. La operación cumplió formalmente con la ley peruana, pero dejó en evidencia la ausencia de protocolos humanitarios coordinados entre los países de la región para gestionar estos desplazamientos masivos.