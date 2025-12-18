Navidad y Año Nuevo: ¿Por qué motivos te pueden bloquear el celular?

• El OSIPTEL brinda recomendaciones para una compra segura de equipos móviles en estas fiestas de fin de año.

A pocas semanas de las celebraciones de fin de año, muchas personas planean comprar o regalar un celular a sus seres queridos, aprovechando las ofertas del mercado. Ante ello, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) recomendó adquirirlos en tiendas, centros comerciales, entre otros establecimientos formales, que brinden las garantías de una compra segura, para poder evitar un posible bloqueo de celular.

¿Por qué una empresa operadora puede bloquear un equipo móvil? El organismo regulador señaló que, de acuerdo con el Decreto Legislativo 1338, todo celular reportado como robado, perdido, con IMEI alterado (duplicado o clonado) o que no figure en la lista de equipos válidos (lista blanca) será bloqueado y quedará inoperativo en cualquier operador del país.

Quienes compren un celular con IMEI alterado (duplicado o clonado) e intenten activarlo con un chip, recibirán un mensaje de texto en el que se les informará que su equipo será bloqueado en un plazo máximo de dos días hábiles. Si no está de acuerdo, el abonado debe acudir a la empresa operadora que le presta el servicio para presentar un cuestionamiento al bloqueo.

La empresa operadora realizará las validaciones correspondientes y procederá con el desbloqueo, de ser el caso.

En caso el abonado no se encuentre conforme con la respuesta brindada por la empresa operadora, puede solicitar que su cuestionamiento sea elevado al OSIPTEL para su revisión, quien se pronunciará en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la información por parte de la empresa operadora.

Compra segura

En ese contexto, el OSIPTEL recomienda para una compra segura, corroborar que el IMEI lógico del equipo —obtenido al marcar *#06# en el dispositivo— coincida con el IMEI físico o impreso, ubicado en la parte posterior del celular, en la bandeja del chip o detrás de la batería. Esta coincidencia es fundamental para evitar adquirir equipos adulterados.

Los usuarios también pueden ingresar a la herramienta digital Checa tu IMEI del OSIPTEL (https://checatuimei.osiptel.gob.pe), donde podrán verificar si el IMEI del equipo, figura como robado, perdido, clonado o inválido. Las consultas son gratuitas y permite tomar una decisión informada antes de concretar la compra.

Finalmente, en caso uses un equipo, quieras regalarlo, transferirlo, tengas dudas si puede verse afectado con un bloqueo o debes regularizar algún trámite de registro, el OSIPTEL ha dispuesto el aplicativo digital Checa si tu cel no está registrado (https://checacelnoregistrado.osiptel.gob.pe/), donde podrás consultar si tu equipo no se encuentra registrado en la lista blanca del Renteseg.

Para mayor información, los ciudadanos pueden comunicarse al correo usuarios@osiptel.gob.pe o llamar al FonoAyuda 1844.