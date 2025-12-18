Minsa lanza Observatorio Nacional para vigilar la salud mental en el país

Nueva plataforma del Minsa permitirá monitorear políticas públicas y consolidar datos permanentes sobre atención en salud mental

El Ministerio de Salud presentó ayer el Observatorio Nacional de Salud Mental, una herramienta que busca fortalecer la vigilancia y la transparencia en un sector golpeado por la pandemia. La plataforma permitirá monitorear la implementación de políticas públicas, recolectar y sistematizar información para consolidar un sistema de datos accesible. Durante este año, los establecimientos del Minsa brindaron 10 millones 111,626 atenciones en salud mental a escala nacional.

Tecnología como respuesta a la crisis

El viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas, presidió la ceremonia en representación del ministro Luis Quiroz. Participaron también la directora ejecutiva de Salud Mental, July Caballero, el director general de Cooperación Técnica Internacional, Alberto Tejada Conroy, y el director general de Tecnologías de la Información, José Pérez Lu.

Rojas recordó que los problemas de salud mental se intensificaron durante la pandemia del covid-19. Destacó el papel clave de las tecnologías de la información para responder ante esta situación. «Más de la mitad de las teleconsultas especializadas estuvieron relacionadas con salud mental, lo que demuestra que el uso de herramientas tecnológicas puede contribuir de manera significativa a la atención de estos problemas», señaló el viceministro.

El funcionario advirtió que esta nueva herramienta debe constituirse en un punto de partida para seguir innovando en el uso de tecnologías que permitan mejorar la salud mental de la población.

Un sistema de datos permanente

La doctora Caballero explicó que el observatorio es resultado del trabajo conjunto entre la Dirección de Salud Mental, la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional y la Oficina General de Tecnologías de la Información, con asistencia técnica de la Unión Europea. Señaló que las personas que gozan de un adecuado bienestar mental aprenden mejor y enfrentan con mayor fortaleza las presiones de la vida.

El Minsa ha inaugurado 300 centros de salud mental comunitaria a escala nacional. Además, continúa fortaleciendo las 215 Redes Integradas de Salud del país, de las cuales 38 implementan la Estrategia de RIS Iniciadoras para mejorar el acceso oportuno a los servicios.