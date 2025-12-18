Minedu supervisa avances en educación técnica y modelo jornada escolar completa en Ayacucho

El fortalecimiento de la educación técnica marcó la agenda del Estado en Ayacucho. En ese marco, la viceministra de Gestión Institucional del Minedu, Cecilia García Díaz, cumplió una jornada de trabajo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Víctor Álvarez Huapaya y al que reconoció como un referente regional en formación técnica.

Con instalaciones modernas, equipamiento adecuado y una sólida plana docente, el centro educativo ofrece seis carreras técnicas orientadas a responder a las demandas del mercado laboral actual. “Ha sido una grata sorpresa comprobar el buen estado en el que se encuentra este instituto público. Está bien implementado y ofrece múltiples oportunidades para los jóvenes”, señaló la viceministra luego de recorrer las aulas y conocer de cerca los espacios donde los estudiantes fortalecen sus capacidades para su futura inserción profesional.

La viceministra García aprovechó la jornada para dialogar con estudiantes y docentes, y expresarles el interés de la actual gestión por estar más cerca de cada institución educativa en las distintas regiones del país, a fin de conocer de primera mano las condiciones en las que se desenvuelven. “Sigan estudiando con el mismo esfuerzo y compromiso, porque muy pronto serán los profesionales que aportarán al crecimiento y bienestar de esta región”, señaló.

Posteriormente, la funcionaria se trasladó a la institución educativa de Jornada Escolar Completa (JEC) República Bolivariana de Venezuela, donde recorrió los distintos talleres y aulas, y pudo constatar las ventajas formativas que ofrece este modelo educativo orientado a consolidar una cultura del conocimiento en consonancia con los ritmos de aprendizaje, así como fortalecer la capacidad de análisis y el pensamiento crítico, estimular la curiosidad por el aprendizaje y potenciar las habilidades de comunicación de los estudiantes.

La jornada concluyó con la participación de la viceministra en la Reunión de Trabajo Intergubernamental, realizada en el auditorio del Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que contó con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo. Este espacio permitió ratificar la disposición del Gobierno para articular soluciones a las demandas ciudadanas, en coordinación con las autoridades regionales y locales.