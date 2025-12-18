Jorge Fossati: “Hubo muchas mentiras  que se dijeron sobre mi salida de Universitario”

Salió al frente. Jorge Fossati desde Uruguay se pronunció sobre su salida de Universitario de Deportes, señaló que se dicen muchas cosas que no son verdad. Además, aseguró que su relación con los jugadores que dirigió, fueron de las mejores.

«Si hay algo que me ha dolido y mucho, primero que irme de Universitario me duele porque quiero muchísimo a su gente, a la hinchada y tengo una relación con los jugadores maravillosa, pero son cosas de fútbol y está bien», dijo a Tenfield.

Sin embargo, explicó: «El tema es que se ha mentido tanto y puesto tanta cosa de gente de afuera. Yo no los conozco personalmente y lo que me dijeron es que el ex futbolista Carlos Galván, que fue jugador de la ‘U’, dijo que ‘la razón por la que se va es que va a dirigir a Costa Rica'».

«¿Cuál es el pecado si me fuera para Costa Rica? ¿Cuál es el pecado? En el 2023, fui a la Selección Peruana y no lo oculté a nadie. Se enteraron por mí mismo, qué voy a andar mintiendo. Eso de desprestigiarme con el hincha, con el cual tengo un amor mutuo, no lo van a conseguir», aseguró.

Por último, dijo: «Tuvimos un mes con autoridades transitorios. Hasta agosto. Quedaron personas que estaban con la administración anterior, pero que no ocupaban los cargos que hoy ocupan, de decisión. Eran del área legal. Yo desde allá, dije que cuando termine el año había que sentarnos y hablar porque hay cosas que quiero transmitir. En determinadas áreas nos habían pasado cosas que no debían pasar. Eso fue lo que transmití en la reunión de fin de año. Eso parece que determinó que nos alejemos. Depende cómo lo tomen».