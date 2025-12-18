JNJ busca blindar sus sanciones contra jueces y fiscales ante el Poder Judicial

Proyecto de ley de la JNJ modificaría artículo 142 de la Constitución para limitar revisión de resoluciones disciplinarias

La Junta Nacional de Justicia presentó al Congreso un proyecto para que sus resoluciones de sanción a magistrados no puedan ser revisadas por el Poder Judicial, salvo en casos de clara violación a derechos humanos. La iniciativa, que surge tras el conflicto con la suspendida fiscal Delia Espinoza, modifica el artículo 142 de la Constitución y establece qué jueces podrían revisar excepcionalmente estas decisiones mediante amparo.

El proyecto de ley n° 13598/2025-JNJ propone cambiar el artículo 142 de la Constitución. La norma establecería que las resoluciones de la JNJ en procesos de nombramiento, evaluación, ratificación y sanción disciplinaria de magistrados no serán revisables en sede judicial. Solo procederá la revisión mediante amparo cuando se advierta vulneración de derechos humanos.

La redacción propuesta dice: «No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las de la Junta Nacional de Justicia referidas a los procesos de nombramiento, evaluación, ratificación y sanción disciplinaria de magistrados. Excepcionalmente, procede la revisión judicial mediante proceso de amparo, cuando en la aplicación de tales resoluciones se advierta vulneración de derechos humanos».

Competencia limitada para amparos

La JNJ también propone modificar el artículo 42 del Nuevo Código Procesal Constitucional. La modificación determina qué jueces o salas podrán revisar las acciones de amparo contra sus resoluciones de sanción.

Serán competentes el juez constitucional del lugar donde se afectó el derecho, donde tiene domicilio el afectado o donde domicilia el autor de la infracción. En segunda instancia conocerán la sala constitucional o la sala civil de turno de la corte superior de justicia respectiva. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema actuaría como última instancia.

El origen del conflicto

La iniciativa llega en medio del conflicto con Delia Espinoza. Un juez ordenó restituirla como Fiscal de la Nación después de que la JNJ la suspendiera. La junta respondió presentando una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.

El TC ya emitió una medida cautelar que deja en suspenso el trámite del amparo de Espinoza. La JNJ espera la resolución definitiva, pero mientras tanto avanza con su propuesta de reforma constitucional para blindar sus decisiones disciplinarias.