Jerí lanza acuerdo fiscal de largo plazo con enfoque social y responsabilidad económica

Jerí convocó a autoridades y empresarios para construir una hoja de ruta económica que equilibre responsabilidad fiscal con enfoque social

El presidente José Jerí lideró la primera sesión del Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible en Palacio de Gobierno. El mandatario planteó que este espacio apunta a construir una hoja de ruta que trascienda coyunturas políticas y cuide el futuro del país. La propuesta central incluye ampliar la base tributaria para aumentar ingresos estatales y atender demandas sociales de forma sostenida.

Un acuerdo que va más allá de un gobierno

Jerí enfatizó la naturaleza de largo plazo de esta iniciativa. «Es construir de ahora en adelante con sentido de responsabilidad fiscal, pero también sin perder de vista el tema del enfoque social», afirmó el presidente. El mandatario subrayó que la credibilidad de esta instancia se construirá con acciones y medidas estratégicas. «No queremos que sea flor de un día, este es un tema de Estado, no de Gobierno», puntualizó.

Ampliar la base tributaria como prioridad

Una de las propuestas centrales que mencionó el presidente es la ampliación de la base tributaria. Jerí señaló que sobre este tema se ha hablado durante mucho tiempo. Ahora corresponde tomar acciones para generar un efecto positivo en la economía. El objetivo es lograr que el país cuente con más ingresos para seguir atendiendo las expectativas de naturaleza social de forma sostenida.

El desafío del equilibrio

Jerí planteó un reto complejo al gobierno y a los participantes del acuerdo. «No podemos pensar en crecimiento económico y dejar de lado las bases sociales. Encontrar el equilibrio es el reto», señaló el presidente en su discurso. Esta declaración marca la línea central de la propuesta: crecer económicamente sin abandonar las demandas populares.

La primera sesión convocó a la ministra de Economía, Denisse Miralles, la titular del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, y el defensor del Pueblo, José Gutiérrez. También participaron exministros de Economía, congresistas y representantes del sector empresarial.