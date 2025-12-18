INPE intercepta droga oculta en pasta dental destinada a penal de Arequipa

Personal de seguridad detectó cinco bolsitas de sustancia ilícita camufladas en envase de higiene personal durante revisión de ingreso

Agentes de seguridad del penal de Varones Arequipa frustraron el ingreso de droga escondida en un envase de pasta dental marca Kolynos. El hallazgo ocurrió en la puerta principal del establecimiento cuando revisaban las pertenencias de una visitante. La sustancia ilícita estaba dividida en cinco bolsitas rectangulares de plástico y tenía como destinatario a un recluso del pabellón 1-2.

Operativo en marco de campaña institucional

La detección forma parte de la política ‘No juegues con tu libertad’, impulsada por el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. Esta iniciativa busca reforzar la seguridad durante las visitas y evitar que objetos o sustancias prohibidas ingresen a los centros penitenciarios del país.

El personal de seguridad realizó una minuciosa revisión de las pertenencias de aseo personal de Brai Shanon Quispe Arredondo, quien ese día ingresaba paquetes al recinto. Durante la inspección descubrieron las bolsitas con droga camufladas dentro del tubo de pasta dental.

Intervención de autoridades competentes

Siguiendo los protocolos de seguridad, las autoridades del penal notificaron de inmediato al Ministerio Público y a la División Antidrogas de la Policía Nacional del Perú. Los efectivos policiales ejecutaron el levantamiento de actas correspondiente y realizaron las pruebas de campo para confirmar la naturaleza de la sustancia incautada.

El paquete interceptado tenía como destinatario al interno Andrés Jimy Miranda Terrazas. Este recluso cumple condena en el pabellón 1-2 por el delito de actos contra el pudor.

Cifras de intervenciones en 2024

Los agentes del INPE acumulan resultados significativos durante el presente año. Han impedido el ingreso de 253 teléfonos celulares y decomisado 3,905 gramos de drogas. Además, intervinieron a 912 personas involucradas en intentos de introducir material prohibido.

La institución penitenciaria recordó que el Código Penal sanciona el ingreso de objetos o sustancias prohibidas con penas que van de 2 a 20 años de prisión. Esta advertencia busca disuadir a quienes intenten vulnerar la seguridad de los establecimientos penitenciarios y poner en riesgo tanto a internos como a funcionarios.