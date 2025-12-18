Este viernes comienza la venta de entradas para «La Noche Blanquiazul» donde Alianza enfrenta al Inter Miami

Precios altos. Alianza Lima presentó oficialmente la Noche Blanquiazul 2026, en la que no solo presentará a su equipo para la próxima temporada, sino que también enfrentará a Inter de Miami de Lionel Messi en el estadio Alejandro Villanueva de Matute el próximo sábado 24 de enero desde las 8:00 p.m.

El club blanquiazul dio a conocer el precio de las entradas que se pondrán a la venta este viernes 19 a partir de las 10:00 am para Íntimos y abonados, mientras que para la hinchada en general estará disponible a partir del sábado 20 a la misma hora.

Los precios de los boletos van desde los S/. 470 de las populares hasta los S/. 2375 de occidente central, mientras que la sección lateral está S/. 2000. Además, oriente tiene un precio de S/. 1500.

Por otro lado, también se confirmó que para este encuentro no habrá meet and greet, pero sí se realizará un show en el medio tiempo del choque en el mismo campo.