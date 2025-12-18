Cirujanos de EsSalud extirpan tumor ovárico de 4.5 kilos a paciente que lo detectó hace tres años

El equipo oncológico de EsSalud Puno realizó una cirugía de cuatro horas para extraer el tumor, del tamaño de una pelota de baloncesto, que presentaba torsión y ruptura.

Un equipo de cirugía oncológica del Hospital Base III Puno del Seguro Social de Salud (EsSalud) salvó la vida de M.V.V., una mujer de 44 años, tras extirparle un tumor ovárico gigante de aproximadamente 4.5 kilos y 25 centímetros de diámetro. La paciente ingresó a emergencias con dolor abdominal intenso, aunque había detectado la masa tres años atrás. Los estudios tomográficos revelaron una gran tumoración en el ovario izquierdo con signos sospechosos de malignidad. La intervención duró cerca de cuatro horas y confirmó una torsión de 270 grados que, si bien provocó el cuadro crítico, permitió detectar el cáncer antes de su diseminación.

Una emergencia que pudo evitarse

La paciente palpó el tumor desde hace más de tres años pero no buscó atención médica hasta que el dolor se volvió insoportable. El doctor Marco Antonio Quispe Choquechambi, quien lideró el equipo quirúrgico, explicó que el tumor ocupaba gran parte de la cavidad abdominopélvica y representaba un riesgo inminente. «Se encontraba roto, torcido y con sangrado activo. Su decisión de acudir rápidamente al hospital y la prioridad otorgada al caso fueron determinantes», señaló.

Durante la operación se halló líquido ascítico sanguinolento y la ruptura de la cápsula tumoral. La torsión fue paradójica: causó el dolor agudo pero también evitó que el proceso oncológico avanzara. Los exámenes no mostraron signos de carcinomatosis ni metástasis a distancia.

Cirugía completa y recuperación

El equipo médico de EsSalud realizó una cirugía de estadiaje para cáncer de ovario. El procedimiento incluyó la resección del tumor, el útero, ambos anexos, el epiplón mayor y el apéndice. También se hizo muestreo pélvico, biopsias peritoneales y aspirado del líquido ascítico.

La paciente se encuentra en recuperación y continuará con quimioterapia y controles periódicos. Gracias a que la detección ocurrió en un estadio temprano, las probabilidades de sobrevida global son favorables.

El doctor Quispe enfatizó la importancia de la consulta oportuna. «La paciente refirió haber palpado la tumoración desde hace más de tres años, pero recién acudió cuando apareció el dolor intenso. Si hubiera buscado atención antes, el tumor no habría alcanzado este tamaño», advirtió. El especialista invitó a la población a no esperar síntomas graves y acudir de inmediato ante cualquier masa o cambio inusual en el cuerpo.