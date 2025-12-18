Brasileño Gabriel Santana es el nuevo refuerzo de Sporting Cristal para el 2026

Refuerzo extranjero. El director general de Fútbol del club Sporting Cristal, Julio César Uribe, anunció en conferencia de prensa que ya se llegó a un acuerdo con el jugador brasileño Gabriel Santana y solo faltan los exámenes médicos para hacer oficial su contratación. Además, se anunciaron las salidas de Nicolás Pasquini, Alejandro Puerta, Jhilmar Lora y Fernando Pacheco.

«Ya tenemos a un jugador incorporado, después de una negociación en la que semana tras semana hemos estado evaluando los puntos a reforzar y uno de ellos ya está prácticamente acordado, sujeto a la evaluación médica. Me refiero a Gabriel Santana, que es el medio ofensivo que aportará sus capacidades a la de ‘Canchita’ (Gonzales), Catriel (Cabellos), Benavente, entonces tendremos variantes».

A través de sus redes sociales, el club celeste también confirmó la contratación: «¡Bienvenido al Rímac, Gabriel! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Gabriel Santana para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡Todos los éxitos para ti en esta nueva etapa con la Celeste!».