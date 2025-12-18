Alianza Lima se mide con 2 de Mayo de Paraguay en fase 1 de Libertadores. Si gana se enfenta a Cristal

Hoy jueves se realizó el sorteo de las primeras fases de la Copa Libertadores 2026 y este determinó que Alianza Lima enfrente al club 2 de Mayo de Paraguay. Si los blanquiazules superan la Fase 1, se medirá ante Sporting Cristal, y el ganador de dicho compromiso, deberá sortear una última instancia, contra el ganador de la serie entre Huachipato de Chile y Carabobo de Venezuela.

Los íntimos al haber terminado como Perú 4 la Liga 1 2025, deberá arrancar la Copa Libertadores desde la primera fase, tal como lo hizo este año y al igual que esa vez, deberá ir primero a Paraguay, y cerrará de local en Matute.

En cambio, Sporting Cristal empezará el torneo en la Fase 2 al haber finalizado el año como Perú 3. Los celestes esperarán al ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo de Paraguay, por lo que podrían enfrentar a los blanquiazules en busca de seguir avanzando en el torneo. En la Fase 2, Sporting Cristal cerrará la serie como local y empezará de visitante.

El ganador de la llave entre Sporting Cristal y Alianza Lima o 2 de Mayo, avanzará a la Fase 3 y ahí se medirá ante el vencedor de los cotejos entre Carabobo de Venezuela y Huachipato de Chile. El que se imponga, irá a la fase de grupos de la Libertadores, y el perdedor irá a la Copa Sudamericana.