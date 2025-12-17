Universitario confirmó la «Noche Crema» el sábado 24 de enero del 2026 ante la «U» de Chile

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el Club Universitario de Deportes confirmó los detalles de su tradicional presentación del plantel profesional, denominada ‘Noche Crema’, correspondiente a la temporada 2026. La cita está programada para el sábado 24 de enero, a partir de las 7:00 p.m., en el Estadio Monumental, donde los hinchas podrán ver de cerca a su equipo tricampeón y disfrutar de un espectáculo pensado especialmente para los aficionados cremas.

Ese día, el plantel de Universitario no solo será presentado oficialmente ante su hinchada, sino que también disputará un amistoso ante la Universidad de Chile, equipo que este año alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, tras eliminar a Alianza Lima con un global de 2-1.

La administración del club merengue informó que desde ayer a las 7:00 p.m. se inició la venta de entradas para socios y adherentes que estén al día en sus pagos. Por su parte, la venta para el público general comenzará hoy jueves 18 de diciembre, también a partir de las 7:00 p.m., con diferentes opciones de localidades disponibles para todos los asistentes.

La ‘Noche Crema 2026’ permitirá a los hinchas conocer a los nuevos fichajes, ver al plantel en acción y disfrutar del evento en un ambiente que se le hizo costumbre al fanático merengue que por su mente solo pasa la idea de conseguir el anhelado tetracampeonato, y además a su flamante entrenador, el español Javier Rabanal.