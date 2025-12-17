Segunda temporada de anchoveta Norte-Centro alcanza más del 72 % de avance de la cuota autorizada

A la fecha, las descargas superan 1.17 millones de toneladas, con un desempeño sostenido de la flota y participación de más de 300 embarcaciones por día.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro registra un avance del 72.05 % de la cuota total asignada, alcanzando 1,174,469 toneladas descargadas hasta las 07:00 horas de hoy miércoles 17 de diciembre. La cuota establecida para esta temporada es de 1,630,000 toneladas, vigente hasta el cierre del periodo autorizado.

Las descargas se han concentrado principalmente en los puertos de Bayóvar, Malabrigo, Coishco, Chimbote, Supe Puerto, Vegueta, Carquín, Chancay, Callao, Tambo de Mora y Pisco, Chancay, reflejando un comportamiento sostenido de la actividad extractiva. Durante la temporada, el promedio diario de desembarques alcanza las 29,362 toneladas, con la participación de 327 embarcaciones pesqueras por día.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó que el desarrollo de la temporada responde a una planificación técnica y responsable. “Estamos observando un avance importante de la cuota, con una operación ordenada de la flota y un cumplimiento progresivo de los Límites Máximos de Captura por Embarcación, lo que brinda predictibilidad al sector y estabilidad a la actividad industrial”, señaló.

Asimismo, Barrientos precisó que el cumplimiento de las cuotas muestra avances diferenciados según el tipo de embarcación y grupo empresarial, con un número significativo de grupos que ya han alcanzado o están próximos a completar el 100 % de su asignación. “Estos resultados confirman que el esquema de cuotas permite una gestión eficiente del recurso, garantizando el abastecimiento a la industria y la continuidad de la actividad pesquera formal”, afirmó.

PRODUCE continuará realizando el seguimiento permanente del desarrollo de la temporada, en el marco de una gestión pesquera basada en criterios técnicos, transparencia y sostenibilidad del recurso anchoveta.