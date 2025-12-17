Scalpers presenta su línea de fragancias inspiradas en el rock de los ‘70

Scalpers sigue consolidando su posición en el mercado peruano y ahora sorprende con el lanzamiento de The Band, su nueva línea de fragancias para hombre y mujer inspiradas en el magnetismo de las bandas míticas de rock de los ‘70, que sin duda acompañará a sus exclusivos diseños de ropa de corte europeo.

La presentación reunió misterio, carisma, autenticidad, estilo, y por supuesto, talento en una experiencia nocturna que reflejó el ADN rebelde y contemporáneo de la marca. Estuvieron los protagonistas de la nueva película peruana “Amigo por ahí no es”, Matías Spitzer, Jasir Yunis y el director Gino Tassara, la modelo Marcia Orbezo y el gerente General de Scalpers, José Luis del Valle de la Ossa, quien se mostró entusiasmado con este nuevo lanzamiento.

La esencia de The Band es la de un verdadero rock star: adictivo y vibrante, y su efecto magnético que causa sensación entre sus fans. La nueva línea de fragancias ya está disponible en Perú en las tiendas Scalpers de Jockey Plaza y Larcomar.

Con este lanzamiento, la marca española refuerza su vínculo con la música, la cultura y la noche, pensada para quienes buscan destacar y dejar huella.