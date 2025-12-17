Real Madrid venció a Talavera 3-2 y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey

Real Madrid no la pasó bien al final, pero logró conseguir la clasificación en la Copa del Rey. El club merengue venció 3-2 a Talavera de visita y se metió a octavos de final del torneo español. Mbappé apareció en los últimos minutos del primer tiempo para romper el cero a los 41’ y provocar un gol en contra de Farrando en los descuentos para darle doble ventaja al cuadro blanco.

Parecía que el Madrid controlaba el encuentro en el complemento, pero Arroyo a los 80’ acercó la distancia en el resultado. A los 88’, Mbappé sacó un disparo desde fuera del área y, con complicidad del portero, puso el tercero que le debía dar la tranquilidad a la visita. Sin embargo, Di Renzo a los 91’ mantuvo la ilusión para Talavera.

La victoria le da a Real Madrid la clasificación a octavos de final de la Copa del Rey, en donde espera rival. Otros Resultados: Cultural Leonesa 1 Levante 0; Atlético Baleares 2 Atlético de Madrid 3; Huesca 2 Osasuna 4; Racing Club 2 Villarreal 1; Alavés 1 Sevilla 0; Albacete 3 Celta de Vigo 2 (por penales).