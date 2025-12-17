PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental al vencer por penales al Flamengo de Brasil

El campeón de la Champions League se impuso al ganador de la Copa Libertadores. Tras igualar en los 120 minutos 1-1, París Saint Germain de Francia tuvo como figura al arquero ruso Matvey Safonov y ganó por 2-1 en los penales al Flamengo de Brasil. Se jugó en Doha-Catar.

PSG esperó en la gran final de la Copa Intercontinental, mientras el cuadro brasileño venía de eliminar al Cruz Azul mexicano y al Pyramids egipcio, para alcanzar la final. El “Mengao” anhelaba conquistar su segundo título en la competencia, ya que lo había ganado en 1981.

En el primer tiempo, los franceses tuvieron el dominio del juego y el georgiano Kvaratskhelia aprovechó un error del portero argentino Agustín Rossi y puso el 1-0 a los 37′. En el complemento, Marquinhos le cometió falta al volante uruguayo De Arrascaeta y Jorginho puso el 1-1 a los 61′ de penal. Luego, en la última, Marquinhos erró una clara y el partido se fue a la prórroga.

En el tiempo extra, el equipo de Luis Enrique tuvo mayor resto físico y fue muy ofensivo, pero el cuadro brasileño defendió con todo, resistió como pudo y mandó el juego a los penales.

En los decisivos penales, emergió la figura del ruso Matvey Safonov, quien solo concedió el gol del uruguayo Nico De la Cruz, y luego atajó los remates, de Saúl, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo. Mientras los franceses anotaron por medio de Vitinha y Mendes, aunque también erraron Dembelé y Barcolá.