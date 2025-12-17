Poder Judicial admite apelación de Martín Vizcarra contra condena de 14 años

El expresidente Martín Vizcarra buscará revertir la sentencia que lo halló culpable de exigir coimas en Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional admitió el recurso de apelación presentado por el expresidente Martín Vizcarra contra la sentencia de 14 años de prisión efectiva dictada el 26 de noviembre. El tribunal lo halló autor del delito de cohecho pasivo propio por exigir pagos ilegales a cambio de contratos públicos en Moquegua. El caso pasará ahora a una sala superior que revisará tanto la condena como la reparación civil.

Los sobornos que llevaron a la condena

El tribunal determinó que Vizcarra solicitó el pago del 2% del valor del proyecto Lomas de Ilo cuando ejercía como gobernador regional de Moquegua. El contrato había sido entregado al consorcio Obrainsa. Los jueces probaron que el expresidente condicionó la entrega del proyecto a cambio de dinero.

En el caso del hospital de Moquegua, el colegiado estableció que Vizcarra condicionó la firma del contrato a la entrega de 1 millón 300 mil soles. «Se advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarle la buena pro a cambio de dinero», señaló la jueza que leyó la sentencia.

La reparación civil

Además de los 14 años de cárcel, el tribunal ordenó a Vizcarra pagar 2 millones 336 mil soles como reparación civil. Este monto deberá ser abonado de forma solidaria entre el expresidente y los terceros civilmente responsables: Contratistas Generales SA y Obras de Ingeniería, conocida como Obrainsa. La apelación concedida permite que una instancia superior revise tanto la condena como el pago ordenado por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.