Puno: población de Azángaro recibió a la ministra Lesly Shica en inauguración del Tambo Central Ccalla

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, recibió un cálido y entusiasta recibimiento por parte de la población durante la inauguración del Tambo Central Ccalla, ubicado en el distrito de Arapa, provincia de Azángaro, región Puno, una de las zonas más alejadas del altiplano, situada a más de 3800 metros sobre el nivel del mar.

La obra, que demandó una inversión superior a S/1,5 millones, permitirá acercar los servicios del Estado a poblaciones rurales en situación de vulnerabilidad. La actividad contó con la participación de la congresista de la República, Kira Alcarraz, así como de autoridades regionales, provinciales y locales, quienes fueron recibidos con muestras de afecto, danzas tradicionales y expresiones culturales propias de la zona.

La ministra Shica sostuvo que el Tambo Central Ccalla, plataforma del Programa Nacional PAIS del Midis, beneficiará a los habitantes de 29 centros poblados, y forma parte de las 63 infraestructuras del Midis en la región Puno.

“Estamos cumpliendo con el reto de llevar los servicios a las zonas más alejadas. Acá trabajamos con diálogo, en paz social y cumpliendo nuestra palabra. En este Tambo tendrán los servicios del Estado con dignidad y respeto. Muchas gracias por el recibimiento caluroso”, expresó la ministra.

Este moderno Tambo cuenta con ambientes equipados, servicios básicos, conectividad y personal capacitado para articular la atención de diversas entidades del Estado. Entre los principales servicios que se brindarán se encuentran la atención en salud, acceso a programas sociales, trámites de identidad, inclusión financiera, orientación productiva y servicios educativos y de justicia.

Como parte de la jornada inaugural, se desarrolló una intervención multisectorial que permitió a la población acceder a más de 1000 atenciones, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de comunidades quechuas que viven en zonas rurales y de difícil acceso.

Asimismo, se realizó la actividad “Navidad nos une”, en la que niñas y niños de comunidades aledañas participaron de una chocolatada y recibieron regalos, fortaleciendo los lazos de unión y fraternidad.