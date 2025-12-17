PerúPetro sabotea el mejor lote del país: funcionarios bloquean Lote 192, hunden a Loreto y empujan a comunidades al paro

Se pierden 15 mil barriles diarios y miles de empleos.

 Upland cumplió todo, pero igual fue bloqueada.

 Lote 192 podría perderse para siempre.

 Exigen Fiscalía y Contraloría para Pantigoso, Guzmán y otros.

PeruPetro y sus funcionarios vuelven a sorprender al país, esta vez con una decisión que profundiza la crisis de la industria de los hidrocarburos y golpea directamente a la economía nacional, a la región Loreto y a sus comunidades amazónicas. En un acto calificado como arbitrario e injustificado, la agencia estatal decidió no ratificar el contrato de concesión del Lote 192, que iba a ser operado por la empresa Upland junto a Petroperú.

La medida deja en el abandono al lote petrolero más importante de la selva peruana, considerado por expertos del sector como el de mayor potencial productivo del país. De haberse ejecutado el contrato, el Lote 192 habría permitido una producción superior a 15 mil barriles diarios, generando empleo, canon, regalías y desarrollo para una de las regiones más olvidadas del Perú y según el plan de acción de Upland podría llegar hasta los 30 mil barriles por día en sinergia con Petroperú.

LORETO AL BORDE DEL

ESTALLIDO SOCIAL

La decisión de PeruPetro no solo afecta cifras macroeconómicas. Tiene un impacto directo y devastador sobre siete comunidades amazónicas que, en la práctica, dependen de la actividad petrolera para subsistir. Según especialistas, el abandono del Lote 192 —que no recibe mantenimiento adecuado desde hace más de cinco años— podría provocar daños

irreversibles en los pozos, perdiéndose para siempre su capacidad productiva.

La reacción en la zona no se hizo esperar. Aurelio Chino, presidente de la federación de comunidades aledañas al lote, advirtió que las bases evalúan un paro regional en rechazo a la decisión de PeruPetro, la cual los deja nuevamente en el abandono. El dirigente exigió la presencia inmediata del presidente José Jerí Oré en la zona, señalando que las autoridades encargadas del sector solo toman decisiones que perjudican a las comunidades y al país.

HECHOS FALSOS

Y ARGUMENTOS

SIN SUSTENTO

El comunicado oficial de PeruPetro ha sido duramente cuestionado por el sector energético. Para diversos analistas, el documento evidencia improvisación, mediocridad y mala fe de funcionarios que desconocen cómo se opera y gestiona un campo de petróleo y gas.

La experiencia de Upland contradice los argumentos utilizados para bloquear su participación. La empresa opera con éxito el Lote 8, que recibió en condiciones críticas y hoy produce más de 5 mil barriles diarios, manteniendo además relaciones de confianza y respeto con las comunidades nativas dentro de su zona de influencia.

En el caso del Lote 192, los fundamentos para negar su calificación como socio de Petroperú carecen de sustento técnico y financiero.

Por el contrario, todo indica que se trata de una maniobra para encubrir una cadena de licitaciones fallidas, campos paralizados, conflictos sociales, pérdida de empleos y graves perjuicios económicos para el Estado y las regiones.

UPLAND CUMPLIÓ

CON TODO

Lejos de lo que sostiene PeruPetro, Upland cumplió estrictamente con cada una de las exigencias impuestas. Inicialmente, Petroperú solicitó una garantía de 100 millones de dólares para la negociación directa, la cual fue presentada. Posteriormente, el monto fue elevado a 147.5 millones de dólares por una exigencia absurda de PeruPetro puesto que lo que buscaba el gerente general de entonces, Carlos Pantigoso y compañía era descalificar a como diera lugar a Upland. Sin embargo y a pesar que no correspondía, esta exigencia también fue aceptada y cumplida. Sin embargo, lo que buscaban los funcionarios encabezados por Pantigoso era cubrir los daños generados por Altamesa, el anterior operador que ya habían calificado diligentemente, y que abandonó el lote 192.

A ello se sumó la presentación de un informe de solvencia financiera y una calificación crediticia “A”, requisitos que no han sido alcanzados por otras empresas que participaron

en procesos anteriores sin mayores objeciones por parte de la entidad estatal.

Pese a ello, PeruPetro intenta justificar su decisión invocando conceptos como “defensa del interés nacional”, “transparencia” y “responsabilidad”. Sin embargo, estos discursos se derrumban cuando se contrastan con los reiterados fracasos de las últimas licitaciones y con el estado crítico en el que se encuentra hoy la industria petrolera.

MÁS DE LO MISMO

EN PERUPETRO

En el sector existían expectativas de que, con un nuevo presidente del directorio, PeruPetro iniciara una etapa distinta, orientada a reactivar la industria en beneficio del país. No obstante, la realidad demuestra que nada ha cambiado. A pesar del relevo en la gerencia general, las decisiones continúan siendo tomadas por los mismos funcionarios que han llevado al sector al desastre.

Diversas voces del sector y del ámbito político apuntan directamente a Carlos Pantigoso, Guzmán, Patrocinio y Marcelo Alta como responsables del colapso de la industria petrolera nacional.

PIDEN INTERVENCIÓN

DE CONTRALORÍA Y

FISCALÍA

Tal como ha venido informando Diario UNO, estos funcionarios deberían ser investigados por delitos contra la buena fe, delitos ambientales, delitos contra la seguridad energética y delitos de función. Así lo señaló el congresista Carlos Zevallos, quien afirmó que “en este caso no solo debe intervenir la Contraloría, sino también la Fiscalía por los delitos mencionados”. Mientras tanto, Loreto vuelve a pagar el precio de decisiones tomadas desde Lima, lejos de la realidad de la selva y de las necesidades de sus comunidades.