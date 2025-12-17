Perú y EE.UU. incineran 8.8 toneladas de droga en operación conjunta contra el narcotráfico

La destrucción de cocaína, metanfetamina y otros estupefacientes forma parte de la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional

El Ministerio del Interior y la Embajada de Estados Unidos en el Perú incineraron más de 8.8 toneladas métricas de drogas incautadas durante una ceremonia oficial que evidencia la continuidad de la cooperación bilateral contra el narcotráfico. Las sustancias destruidas incluyeron cocaína, metanfetamina, ketamina, marihuana e insumos químicos para producción de drogas ilícitas.

Autoridades respaldan alianza antinarcóticos

El ministro del Interior Vicente Tiburcio Orbezo y el director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada estadounidense, Robert McInturff, encabezaron la ceremonia. También participaron el director de la Dirandro Nilton Santos Villalba, el presidente ejecutivo de Devida Berthin Gómez Vela y la titular de la Dirección General Contra el Crimen Organizado Silvia De la Cruz Quintana.

McInturff declaró: «La destrucción de más de 8.8 toneladas de drogas ilícitas refleja la solidez de nuestra alianza y el compromiso de Estados Unidos para trabajar junto con el Perú a fin de combatir el narcotráfico». La incineración utilizó un equipo industrial de alta temperatura valorizado en más de 130,000 dólares, donado por Estados Unidos en 2007.

Programa de aviación financia operativos en zonas remotas

Gran parte de la droga incinerada provino de operaciones de la Dirandro apoyadas por el Programa de Aviación de la sección antinarcóticos estadounidense. Este programa cuenta con un financiamiento superior a 2.4 millones de dólares. Brinda movilidad aérea y soporte logístico para intervenciones en zonas de difícil acceso como Loreto, Putumayo y Ucayali.

Resultados operativos del año

Durante el presente año, el apoyo estadounidense fortaleció la capacidad operativa de la Dirandro. Las autoridades detuvieron a más de 8,000 personas vinculadas al narcotráfico. Incautaron 265 armas de fuego. Intervinieron más de 201 toneladas métricas de drogas. Destruyeron 1,082 laboratorios de cocaína y 94 pistas clandestinas de aterrizaje.

Los gobiernos de Perú y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de continuar con esfuerzos conjuntos para enfrentar el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.