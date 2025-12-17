Pedro Gallese será el nuevo arquero del Deportivo Cali de Colombia

Rumbo al Valle del Cauca. El arquero internacional de la Selección Peruana Pedro Gallese, seguirá su carrera profesional en el club Deportivo Cali de Colombia, que en su página oficial señala que solo falta pasar los exámenes médicos, para incorporarlo oficialmente pata la temporada 2026 en la Liga “cafetera”.

Parte del comunicado del club “azucarero” doce lo siguiente: El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión publica que ha alcanzado un principio de acuerdo con el arquero Pedro Gallese, portero internacional peruano, el cual se encuentra sujeto a cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes.

Agrega: Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad de Cali, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones. En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali.

“Linda competencia va tener Alejandro Rodríguez, les dije que el Cali se estaba moviendo silenciosamente sobre el tema del nuevo arquero, Alejo le tocaba pararse duro. Pedro Gallese nuevo arquero del Deportivo Cali” es el comentario de la página Soy Hincha del Cali.