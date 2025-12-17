Home ACTUALIDAD Minsa recuerda que la campaña nacional gratuita de tamizaje de cánceres prevalentes...

Minsa recuerda que la campaña nacional gratuita de tamizaje de cánceres prevalentes será hasta fin de año

• La atención se brinda en todos los establecimientos de salud del primer nivel. Entre octubre y noviembre se han realizado 333 848 tamizajes

Si aún no se ha realizado el descarte de cáncer de mama, cuello uterino, próstata, piel y colon-recto, el Ministerio de Salud (Minsa) recuerda a la población que la campaña nacional gratuita de tamizaje de los cánceres prevalentes continúa vigente hasta fin de año en todos los establecimientos de salud del primer nivel de atención a nivel nacional.

Bajo el lema “El cáncer no avisa, chequéate a tiempo”, entre los meses de octubre y noviembre, el Minsa, a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan), ha realizado 333 848 tamizajes en todo el país.

Del total, 126 408 corresponden a tamizajes de cáncer uterino, de los cuales 18 542 se realizaron mediante Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA), 72 976 son exámenes de VPH (virus del papiloma humano) y 34 890 son papanicolaou.

En el caso de los tamizajes de cáncer de mama, se han realizado 71 722 pruebas, de los cuales 59 787 correspondieron a exámenes clínicos (palpable) y 11 935 mamografías.

Para el descarte de cáncer de colon-recto, se efectuaron 18 694 pruebas de sangre oculta en heces (SOH) mediante de la prueba FIT, de las cuales 971 personas, entre hombres y mujeres, obtuvieron resultado positivo.

Asimismo, se llevaron a cabo 15 863 pruebas de Antígeno Prostático Específico (PSA) y 1029 resultados positivos. En el caso del cáncer de piel, 101 161 personas pasaron tamizadas, de las cuales 470 dieron positivo.

La directora general de Dpcan, Essy Maradiegue, invitó a la ciudadanía a aprovechar esta campaña preventiva, resaltando que realizarse un tamizaje es un acto de autocuidado y un regalo personal para la salud.

La campaña está dirigida a mujeres de 40 a 69 años para accedan a una mamografía; de 25 a 29 años y de 50 a 64 años para un examen de Papanicolaou; de 30 a 49 años para una prueba molecular de VPH o IVA.

En el caso de los varones, entre 50 a 75 años para un tamizaje de próstata; ambos sexos entre 18 a 70 años para un examen clínico de piel; y hombres y mujeres de 50 a 70 años para tamizaje de colon-recto.

