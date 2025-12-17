Minsa recuerda que la campaña nacional gratuita de tamizaje de cánceres prevalentes será hasta fin de año

• La atención se brinda en todos los establecimientos de salud del primer nivel. Entre octubre y noviembre se han realizado 333 848 tamizajes

Si aún no se ha realizado el descarte de cáncer de mama, cuello uterino, próstata, piel y colon-recto, el Ministerio de Salud (Minsa) recuerda a la población que la campaña nacional gratuita de tamizaje de los cánceres prevalentes continúa vigente hasta fin de año en todos los establecimientos de salud del primer nivel de atención a nivel nacional.

Bajo el lema “El cáncer no avisa, chequéate a tiempo”, entre los meses de octubre y noviembre, el Minsa, a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan), ha realizado 333 848 tamizajes en todo el país.

Del total, 126 408 corresponden a tamizajes de cáncer uterino, de los cuales 18 542 se realizaron mediante Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA), 72 976 son exámenes de VPH (virus del papiloma humano) y 34 890 son papanicolaou.

En el caso de los tamizajes de cáncer de mama, se han realizado 71 722 pruebas, de los cuales 59 787 correspondieron a exámenes clínicos (palpable) y 11 935 mamografías.

Para el descarte de cáncer de colon-recto, se efectuaron 18 694 pruebas de sangre oculta en heces (SOH) mediante de la prueba FIT, de las cuales 971 personas, entre hombres y mujeres, obtuvieron resultado positivo.

Asimismo, se llevaron a cabo 15 863 pruebas de Antígeno Prostático Específico (PSA) y 1029 resultados positivos. En el caso del cáncer de piel, 101 161 personas pasaron tamizadas, de las cuales 470 dieron positivo.

La directora general de Dpcan, Essy Maradiegue, invitó a la ciudadanía a aprovechar esta campaña preventiva, resaltando que realizarse un tamizaje es un acto de autocuidado y un regalo personal para la salud.

La campaña está dirigida a mujeres de 40 a 69 años para accedan a una mamografía; de 25 a 29 años y de 50 a 64 años para un examen de Papanicolaou; de 30 a 49 años para una prueba molecular de VPH o IVA.

En el caso de los varones, entre 50 a 75 años para un tamizaje de próstata; ambos sexos entre 18 a 70 años para un examen clínico de piel; y hombres y mujeres de 50 a 70 años para tamizaje de colon-recto.