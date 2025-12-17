Ministerio de Justicia impulsa estrategia nacional para proteger a adolescentes y jóvenes en Congreso Nacional de Criminología

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reafirmó su compromiso con la prevención temprana de la criminalidad juvenil durante la inauguración del V Congreso Nacional de Criminología “Estrategias preventivas frente a la criminalidad en adolescentes y jóvenes”, un espacio clave de articulación entre el Estado, las familias y la comunidad.

El evento, inaugurado por el ministro Walter Martínez Laura y organizado por la Dirección General de Asuntos Criminológicos, busca fortalecer las capacidades técnicas y conceptuales de familias, educadores, operadores sociales y organizaciones que trabajan directamente en la prevención de la violencia y el delito en adolescentes y jóvenes.

Durante su intervención, el titular del MINJUSDH destacó que la política pública del sector prioriza la prevención antes que la reacción, poniendo el acento en la construcción de oportunidades desde el entorno familiar y comunitario. Subrayó que la familia cumple un rol central como primer espacio de protección, contención y formación de valores.

“Cuando hablamos de prevenir la criminalidad en adolescentes, no estamos hablando únicamente de evitar delitos. Estamos hablando de construir oportunidades, fortalecer familias y recuperar comunidades, Es garantizar educación, salud mental, espacios seguros y un proyecto de vida digno para cada adolescente”, señaló el ministro.

Asimismo, remarcó que invertir en prevención temprana es más eficaz y sostenible que intervenir cuando los factores de riesgo ya se han agravado. En ese marco, resaltó instrumentos fundamentales como el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que reconoce a los adolescentes como sujetos de derechos en desarrollo, y la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, que orienta las acciones del Estado para reducir riesgos, fortalecer el sistema penal juvenil y consolidar procesos efectivos de reinserción social.

El Congreso Nacional de Criminología se constituye en un espacio estratégico para alinear esfuerzos, compartir evidencia y promover soluciones preventivas, en línea con los objetivos del MINJUSDH de construir comunidades más seguras, inclusivas y con mayores oportunidades para la juventud peruana.