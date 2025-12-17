Minedu reconoce a maestros de 22 regiones que transforman la educación del país

Mañana jueves 18 será un día muy especial para el Ministerio de Educación (Minedu), pues se reconocerá a cerca de 140 docentes de instituciones educativas públicas de 22 regiones del país, quienes implementaron buenas prácticas pedagógicas y de gestión escolar orientadas a mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, y que hoy inspiran y enriquecen la educación nacional.

Los ganadores del XIII Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes destacan por su compromiso y creatividad para responder a las necesidades de aprendizaje identificadas en sus escuelas. A partir del diagnóstico de sus aulas y comunidades, diseñaron propuestas pedagógicas que fortalecieron las competencias de sus estudiantes, involucrando a las familias y articulando esfuerzos con aliados locales.

En esta edición, se reconocerán 57 buenas prácticas que promueven la convivencia escolar a través de la danza; fortalecen la identidad cultural mediante la lectura en lenguas maternas como el quechua y aimara, y fomentan la creatividad con recursos digitales como TikTok, entre otras iniciativas para los diferentes niveles educativos.

La ceremonia virtual de reconocimiento se realizará el jueves 18 de diciembre a las diez de la mañana y será transmitida por Facebook Live del Minedu y la plataforma PerúEduca. Será un espacio para celebrar a quienes, desde sus escuelas urbanas y rurales, cultivan aprendizajes y forman a las futuras generaciones con valores, creatividad e identidad cultural.

Este año, más de 2500 docentes presentaron 1063 prácticas, de las cuales 57 fueron seleccionadas como ganadoras. Los docentes trabajan en instituciones educativas de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, afirmó que el Minedu continuará fortaleciendo las políticas de revalorización docente y reconociendo el rol fundamental de los maestros en el desarrollo del país. “Nuestro país necesita del profesionalismo y la convicción de sus docentes, y el Minedu seguirá acompañándolos y reconociendo sus logros”, expresó.

El Minedu invita a toda la comunidad educativa a seguir la ceremonia y celebrar el trabajo de los docentes que, con innovación y compromiso, transforman la experiencia educativa de miles de estudiantes en todo el territorio nacional.