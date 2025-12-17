Jerí ratifica fondos para Marina de Guerra en ceremonia de graduación de alféreces

Jerí prometió presupuesto, equipamiento y tecnología para fortalecer la institución. También destacó el rol de la Marina Mercante en el comercio exterior.

El presidente José Jerí reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la Marina de Guerra del Perú durante la ceremonia de graduación de alféreces de fragata de la Escuela Naval. El mandatario prometió presupuesto, equipamiento y tecnología para la institución castrense y destacó su papel en la defensa territorial y la presencia del Estado en zonas vulnerables. Además, participó en la graduación de la Escuela Nacional de la Marina Mercante, donde subrayó la importancia del comercio marítimo para la economía peruana.

Promesas de inversión para la Marina

«Públicamente, ratificamos nuestro compromiso de fortalecer esta histórica institución, con presupuesto, equipamiento y tecnología que incida en la preparación de los peruanos que aquí se forman», dijo Jerí durante la ceremonia. El presidente reconoció la labor de la Marina en la defensa de la integridad territorial y la atención en zonas alejadas del país.

El Poder Ejecutivo admite que esta tarea permite extender la presencia del Estado a todo el territorio nacional. «Entre todos estamos encaminando este barco llamado Perú hacia un buen puerto, donde la paz, la unidad y la seguridad serán los pilares de nuestro progreso», agregó el mandatario.

Marina Mercante y comercio exterior

El jefe de Estado también participó en la ceremonia de graduación 2025 de la Escuela Nacional de la Marina Mercante del Perú. En total se graduaron 55 cadetes del Programa Académico de Marina Mercante y 49 alumnos del Programa Académico de Administración Marítima Portuaria.

Jerí destacó que el trabajo de los nuevos miembros permitirá que las exportaciones peruanas lleguen a tiempo y que los puertos operen con eficiencia. «Desde el Gobierno entendemos claramente este desafío. Por eso seguiremos impulsando la modernización de nuestros puertos, fortaleciendo la infraestructura logística y promoviendo una mayor integración del Perú en las grandes rutas del comercio global», dijo.

El presidente resaltó que más del 90% del comercio exterior del país se moviliza por vía marítima. «Un número que no es solamente estadístico: es empleo, competitividad, crecimiento económico y presencia del Perú en el mundo», señaló.

La Escuela Superior de Guerra Naval y la Escuela de Especialización Profesional de Oficiales realizaron también la ceremonia de clausura del Año Académico 2025. El comandante general de la Marina, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, presidió el acto.