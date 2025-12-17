Jerí promete descentralización en Ayacucho desde la Pampa de la Quinua

Jerí realizó un acto simbólico en el santuario histórico y reafirmó que la región es «prioridad» para su gobierno de transición

El presidente José Jerí expresó hoy el compromiso de su gobierno con la descentralización y la atención de las demandas de Ayacucho, región que calificó como «historia, presente, futuro y prioridad» para su gestión. El mandatario realizó la declaración durante la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en el santuario histórico de la Pampa de la Quinua, donde anunció que continuarán las visitas a las regiones del país para conocer sus necesidades.

Ayacucho como eje del discurso presidencial

«Hoy, en este histórico lugar, donde sellamos la independencia del Perú y de América del Sur, mi Gobierno expresa su firme compromiso con la descentralización y la atención que demanda nuestra querida región Ayacucho», afirmó Jerí. El presidente agregó que «no habrá razón ni circunstancia alguna que nos aleje del objetivo primordial de impulsar su progreso y desarrollo».

El acto en la Pampa de la Quinua sirvió como marco para el mensaje del mandatario. Jerí estuvo acompañado por los ministros del Interior y Defensa, Vicente Tiburcio y César Díaz Peche, además del ministro del Ambiente, Miguel Espichán, y del Trabajo, Oscar Fernández. También participó el gobernador regional Wilfredo Oscorima junto a autoridades locales.

Gobierno de transición con agenda territorial

Jerí reconoció el carácter transitorio de su gestión pero reivindicó su responsabilidad como gobernante. «Es parte del reto que tenemos como Gobierno, pero más allá de ser un Gobierno de transición, es una responsabilidad como peruano», manifestó. El presidente indicó que las visitas regionales buscan identificar necesidades y atender problemas distritales.

El mandatario calificó el izamiento de la bandera como «un gesto simbólico y auténtico» para construir ciudadanía y patria. Señaló que el Perú batalla por constituirse como un país sin corrupción, con igualdad de oportunidades y que «no retrocederá jamás ante el enemigo común que es la delincuencia».