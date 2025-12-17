Fiscalía logra detención preliminar para seis sujetos que se dedicarían a la minería ilegal en Pataz

Seis sujetos que se dedicarían a la minería ilegal en el distrito de Parcoy en la provincia de Pataz, son investigados por el Ministerio Público de La Libertad y permanecerán detenidos por el plazo de seis días para su investigación.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Transitoria Especializada en Materia Ambiental de La Libertad consiguió que se dicte detención preliminar judicial por siete días para seis investigados por el delito de minería ilegal en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz.

Se trata de M. A. A. P. (23), J. N. D. R. (21), L. M. L. G. (59), D. N. L. M. (22), J. A. V. R. (20) y J. L. L. M. (20), quienes fueron hallados en el sector La Castilla – San Francisco, ubicado en el anexo Retamas, en la citada región, dentro de un inmueble con bienes utilizados para la extracción ilegal de minerales como 74 sacos con material aurífero (relave) y un camión.

Luego de dicha intervención policial, el fiscal adjunto provincial Ray Moisés Díaz Calderón solicitó y sustentó en audiencia elementos de convicción que vinculan a los detenidos con la comisión del delito de minería ilegal.

A través de estos resultados, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental reafirma el compromiso institucional de perseguir la minería ilegal y demás ilícitos que afecten los recursos naturales y el medio ambiente en todo el país.