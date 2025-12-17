Este jueves es el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores

Todo va quedando listo para el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores que se realizará este jueves 18 a las 10:00 a.m. y para el que la Conmebol ya detalló el funcionamiento del mismo.

Para la Fase 1 de la Copa Libertadores, los 6 equipos se dividirán en 2 bombos de 3 cada uno de acuerdo a su ranking Conmebol. Alianza Lima, que se ubica en el puesto 40, forma parte del bombo 1 y podría enfrentar al 2 de Mayo de Paraguay, Juventud de Uruguay o el representante de Bolivia que aún no se define.

El sorteo de la Fase 2 se realizará de la misma forma entre los 13 equipos ya clasificados y los 3 ganadores de las llaves de la Fase 1 que pasarán a formar parte del bombo 2. Sporting Cristal estará ubicado en el bombo 1 en esta etapa. No se podrán enfrentar equipos del mismo país. Luego se sorteará la Fase 3, la cual estará compuesta de 8 equipos que se conocerán luego de la Fase 2. En la ceremonia se conocerán los cruces a la espera de los resultados.