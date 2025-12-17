Detienen a dos escolares por extorsionar a profesores para aprobar quinto de secundaria en VMT

Escolares de 16 y 19 años amenazaron por WhatsApp a seis docentes del colegio República de Ecuador. Exigían aprobar a todo su grado.

La Policía Nacional detuvo a dos estudiantes de la Institución Educativa República de Ecuador en Villa María del Triunfo por extorsionar a seis profesores del plantel. Los escolares enviaron mensajes por WhatsApp donde amenazaban con atentar contra la integridad física de los docentes si no aprobaban a la totalidad de alumnos del quinto grado de secundaria. El Ministerio de Educación confirmó las detenciones mediante un comunicado oficial.

El rastro digital que condujo a los extorsionadores

Las autoridades rastrearon los mensajes de WhatsApp tras la denuncia de los docentes. Este seguimiento permitió identificar a los autores de las amenazas. Los detenidos cursan el quinto grado de secundaria en el turno de la mañana, el mismo nivel educativo cuyos estudiantes exigían aprobar mediante estas presiones.

Protocolo de seguridad y apoyo emocional

La dirección del colegio dispuso que los seis docentes afectados formalizaran las denuncias correspondientes. También solicitó apoyo socioemocional a la UGEL según los protocolos establecidos para estos casos. Esta medida busca atender el impacto psicológico que generaron las amenazas en los profesores.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana coordinó medidas de seguridad en la institución. Entre estas acciones figura la presencia permanente de agentes policiales o personal de serenazgo en el plantel. El objetivo es garantizar la protección de toda la comunidad educativa.

Continuidad del servicio educativo bajo vigilancia

Personal de la DRELM se encuentra en el colegio realizando coordinaciones con directivos y docentes. El Minedu señaló que estas acciones buscan garantizar la seguridad de estudiantes y trabajadores del centro educativo. Las autoridades trabajan para asegurar la continuidad del servicio educativo sin más interrupciones.

El caso evidencia una escalada en los métodos que algunos estudiantes usan para presionar por calificaciones aprobatorias. La extorsión mediante amenazas de violencia física representa un salto cualitativo respecto a otras formas de presión estudiantil.