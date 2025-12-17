Congreso: Bancada del presidente Jerí designa a Héctor Valer como su portavoz para el periodo 2025-2026

El congresista Héctor Valer fue designado por la bancada del presidente José Jerí (Somos Perú) como su portavoz para el periodo legislativo 2025-2026.

En tanto, la parlamentaria Ana Zegarra fue relegada como primera portavoz alterna, mientras que el segundo será José Pazo Nunura.

La decisión se dio a conocer a través de un documento enviado al oficial mayor del Parlamento Nacional, Giovanni Forno Flores.

Como se recuerda, el programa “Milagros Leiva Entrevista” reveló que Ana Zegarra fue denunciada por un presunto conflicto de intereses y gestiones extraparlamentarias que habrían beneficiado a la empresa de su hermana.

La polémica se centra en millonarios contratos con el Estado, específicamente con el Gobierno Regional de Loreto (Gore Loreto), que es del partido de la congresista. Estos contratos fueron otorgados a la empresa de la hermana de la parlamentaria, Transportes de Carga “Multimodal Santa Lucía EIRL”.

Asimismo, la legisladora fue involucrada en el presunto delito de cobro de coimas a una empresaria del rubro de construcción, quien afirmó haberle entregado dinero para financiar su campaña electoral. Los pagos se efectuaron para impulsar una obra de riego en la ciudad de Cajamarca desde la Comisión de Presupuesto, cuando esta fue encabezada por José Jerí.



