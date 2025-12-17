Congreso amplía Reinfo hasta 2026 y envía norma al Ejecutivo para promulgación

El Congreso aprobó la extensión con 13 votos a favor, reduciendo a un año la propuesta inicial de dos años.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles en segunda y definitiva votación el dictamen que extiende el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión obtuvo 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. El texto modificará el Decreto Legislativo 1293 para dar un año más al proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. El Poder Ejecutivo tendrá ahora 15 días para promulgar la norma u observarla.

Del pleno a la Comisión Permanente

La primera votación se realizó el 4 de diciembre pasado en el pleno del Congreso con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones. El texto no registra cambios importantes respecto a esa versión inicial. La propuesta original contemplaba ampliar el Reinfo por dos años más, hasta el 2027. Sin embargo, el Ejecutivo solicitó que la extensión fuera solo por un año adicional. El Legislativo aceptó esta petición y modificó el dictamen en consecuencia.

Vigencia y condiciones

El dictamen establece que el proceso de formalización minera integral tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o «hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero». Durante el 2026, el Ministerio de Energía y Minas deberá implementar acciones normativas, administrativas y operativas. Estas medidas se orientarán a simplificar los procedimientos, brindar acompañamiento técnico a los operadores mineros, fortalecer las capacidades institucionales y ejercer supervisión ambiental y social.

Objetivos declarados

El dictamen busca garantizar la culminación efectiva del proceso y dar seguridad jurídica a los operadores mineros registrados. También apunta a asegurar la sostenibilidad ambiental de las actividades extractivas y facilitar una transición ordenada hacia el nuevo marco legal que eventualmente reemplace al Reinfo.