Comidas procesadas y excesos en fiestas pueden causar “disbiosis” intestinal y aumentar problemas digestivos

Especialista recomienda no automedicarse ante síntomas persistentes, sino acudir a un médico especialista.

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo el consumo de alimentos ultraprocesados, grasas, azúcares y alcohol se incrementa de manera significativa. Este patrón alimentario puede provocar indigestión y malestar inmediato, y, además, alterar el equilibrio de la microbiota intestinal y generar “disbiosis”, un trastorno que puede desencadenar complicaciones digestivas agudas y crónicas.

El Dr. Héctor Shibao, cirujano general y especialista en coloproctología, explica que la disbiosis es una alteración en la composición y función de las bacterias intestinales, causada directamente por los alimentos que consumimos.

“Los alimentos ultraprocesados son pobres en fibra, altos en grasas y azúcares, y contienen aditivos que afectan la microbiota. Esta alteración (disbiosis) incrementa la inflamación intestinal, favorece el estreñimiento, empeora problemas como hemorroides y divertículos, y puede aumentar el riesgo de infecciones y enfermedades del colon”, advirtió el especialista.

Explicó que la microbiota intestinal actúa como un órgano metabólico que regula la digestión, el sistema inmunológico y el metabolismo. Sin embargo, cuando la dieta cambia abruptamente durante las fiestas, este equilibrio se rompe y puede desencadenar problemas digestivos. Estos problemas pueden ser: inflamación y distensión abdominal; mayor sensibilidad intestinal, que favorece diarrea, cólicos o estreñimiento; alteración de la motilidad intestinal; aumento del riesgo de infecciones gastrointestinales; baja tolerancia a alimentos irritantes; y descompensación de enfermedades preexistentes como síndrome de intestino irritable, hemorroides, fisuras o diverticulitis.

Riesgos de la automedicación

El Dr. Héctor Shibao advierte que ante estos cuadros no se debe automedicar, especialmente con antibióticos o medicamentos para calmar el dolor sin evaluación médica.

Advirtió que los antibióticos pueden agravar la disbiosis, eliminando bacterias beneficiosas y empeorando la inflamación intestinal; mientras que los analgésicos antiinflamatorios pueden irritar la mucosa gástrica, provocar gastritis o sangrado, especialmente en personas con antecedentes digestivos.

“Un antibiótico mal indicado puede generar diarrea severa, deshidratación, colitis por C. difficile o disbiosis prolongada. En muchos casos, lo que parece una infección es solo una alteración por la dieta”, afirmó.

Cuándo buscar atención médicaEn opinión del médico especialista se debe acudir en busca de ayuda profesional ante cuadros como; fiebre persistente, vómitos continuos, diarrea intensa o con sangre, dolor abdominal progresivo, distensión que no cede e incapacidad para tolerar alimentos o líquidos.Indicó que, si el malestar persiste, especialmente en personas con enfermedades intestinales previas, es indispensable acudir a un especialista digestivo o coloproctólogo para una evaluación más detallada.

“Las fiestas deben disfrutarse, pero sin descuidar la salud intestinal. La microbiota necesita equilibrio y mantenerlo depende directamente de nuestras decisiones al momento de ingerir alimentos”, anotó el Dr. Shibao.

Recomendaciones para proteger la microbiota durante las fiestas:

– Mantener horarios regulares para ingerir alimentos.

– Controlar las porciones.- Priorizar alimentos frescos y con fibra.

– Reducir el consumo del alcohol y bebidas azucaradas.- Aumentar la hidratación.

– Evitar la ingesta de alimentos en mal estado.

– Realizar caminatas después de comer.(mayor información en : www.drhectorshibao.com)